https://ria.ru/20220728/obmen-1805542738.html
Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков
Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2022
Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков
Договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:54
2022-07-28T12:54
2022-07-28T14:05
виктор бут
бриттни грайнер
пол уилан
сша
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в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Первое, что нам известно, - это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Это первое. Второе - нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, - что пока договоренностей в этой области нет", - сказал Песков.Он также добавил, что сейчас нет финализированных договоренностей по данному вопросу.Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
https://ria.ru/20220728/but-1805498760.html
https://ria.ru/20220727/obmen-1805462215.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виктор бут, бриттни грайнер, пол уилан, сша, россия, в мире
12:54 28.07.2022 (обновлено: 14:05 28.07.2022)
Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков
Песков сообщил об отсутствии договоренностей с США по обмену Бута на Уилана и Грайнер