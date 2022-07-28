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Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2022
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Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков
Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2022
Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков
Договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:54
2022-07-28T14:05
виктор бут
бриттни грайнер
пол уилан
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Первое, что нам известно, - это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Это первое. Второе - нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, - что пока договоренностей в этой области нет", - сказал Песков.Он также добавил, что сейчас нет финализированных договоренностей по данному вопросу.Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
https://ria.ru/20220728/but-1805498760.html
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виктор бут, бриттни грайнер, пол уилан, сша, россия, в мире
12:54 28.07.2022 (обновлено: 14:05 28.07.2022)
 
Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков

Песков сообщил об отсутствии договоренностей с США по обмену Бута на Уилана и Грайнер

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое, что нам известно, - это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Это первое. Второе - нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, - что пока договоренностей в этой области нет", - сказал Песков.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 10:00
В Госдуме прокомментировали возможный обмен Бута
Он также добавил, что сейчас нет финализированных договоренностей по данному вопросу.
Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 23:12
Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ
 
Виктор БутБриттни ГрайнерПол УиланСШАРоссияВ мире
 
 
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