https://ria.ru/20220728/obmen-1805542738.html

Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков

Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2022

Договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет, заявил Песков

Договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:54

2022-07-28T12:54

2022-07-28T14:05

виктор бут

бриттни грайнер

пол уилан

сша

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773612971_0:269:2984:1948_1920x0_80_0_0_71e1808ea8430a73f245fad0a7f843c2.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Первое, что нам известно, - это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Это первое. Второе - нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, - что пока договоренностей в этой области нет", - сказал Песков.Он также добавил, что сейчас нет финализированных договоренностей по данному вопросу.Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

https://ria.ru/20220728/but-1805498760.html

https://ria.ru/20220727/obmen-1805462215.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор бут, бриттни грайнер, пол уилан, сша, россия, в мире