https://ria.ru/20220728/neft-1805732133.html

Байден и Си Цзиньпин не обсуждали ценовой лимит на российскую нефть

Байден и Си Цзиньпин не обсуждали ценовой лимит на российскую нефть - РИА Новости, 28.07.2022

Байден и Си Цзиньпин не обсуждали ценовой лимит на российскую нефть

Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не поднимал вопрос о введении ценового лимита на РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:53

2022-07-28T22:53

2022-07-28T22:58

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не поднимал вопрос о введении ценового лимита на российскую нефть, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Телефонный разговор двух лидеров стал первым за несколько месяцев, он продолжался более двух часов. По данным Белого дома, Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня, положение дел на Украине, а также ряд других вопросов двусторонней и глобальной повестки.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".

https://ria.ru/20220727/neft-1805302081.html

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