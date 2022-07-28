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"Грядет жесткая конфронтация". Зачем Джонсону хотят отдать НАТО - РИА Новости, 28.07.2022
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"Грядет жесткая конфронтация". Зачем Джонсону хотят отдать НАТО
"Грядет жесткая конфронтация". Зачем Джонсону хотят отдать НАТО - РИА Новости, 28.07.2022
"Грядет жесткая конфронтация". Зачем Джонсону хотят отдать НАТО
Не успели Бориса Джонсона выгнать из правительства Великобритании, как СМИ подобрали ему новое место работы — предлагают назначить генсеком НАТО. Консервативной РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:00
2022-07-28T08:02
борис джонсон
ангела меркель
колинда грабар-китарович
россия
украина
киев
евросоюз
нато
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Не успели Бориса Джонсона выгнать из правительства Великобритании, как СМИ подобрали ему новое место работы — предлагают назначить генсеком НАТО. Консервативной партии идея нравится. Некоторые считают Джонсона "позором нации", но на роль главного борца с Россией он вполне годится. О карьерных перспективах эксцентричного британского политика — в материале РИА Новости."Ястреб" ЗападаНового генсека НАТО должны избрать в 2023-м. По мнению The Telegraph, Борис Джонсон подходит на эту должность благодаря активной антироссийской позиции. Кроме того, как утверждает экс-министр Brexit Дэвид Джонсон, именно его однофамилец уговорил Швецию и Финляндию подать заявки в альянс.В Консервативной партии инициативу поддерживают. По словам представителя тори в парламентском комитете обороны Ричарда Дракса, Джонсон — выдающийся британец. К тому же он может опереться на лоббистский потенциал Киева. Недаром его порой называют Джонсонюком — украинцам он очень близок. На сайте офиса президента даже появилась петиция с просьбой назначить его премьером Украины.В качестве генсека НАТО Джонсон будет в первую очередь полезен США, которые ждут от европейских союзников большей решимости в борьбе с Россией. Западные СМИ неоднократно отмечали, что многие государства Евросоюза либо выступают за диалог с Москвой, либо демонстративно дистанцируются от российско-украинского конфликта. Напористость и эпатаж Джонсонюка придутся как нельзя кстати и заставят их изменить позицию.В пользу британца и то, что он обещал увеличить расходы страны на оборону к 2030-му — с двух до 2,5 процента ВВП, указывает Mirror. Альянсу выгодно, если он продолжит добиваться этого в роли генсека — и не только от Лондона, а от всех членов НАТО.Внутренний расколДжонсон может стать четвертым руководителем НАТО из Великобритании, но есть и другие кандидаты. В 2021-м СМИ среди претендентов называли бывших глав Германии, Хорватии, Литвы и Эстонии: Ангелу Меркель, Колинду Грабар-Китарович, Далю Грибаускайте и Керсти Кальюлайд. Тут сказывается западная политика гендерного равенства — пора бы и НАТО возглавить женщине.За уходящего премьера Великобритании наверняка проголосуют Канада, Польша, Румыния, Прибалтика, Чехия, Хорватия и другие русофобские страны. Однако вопрос далеко не предрешен. Как выразился экс-глава британской армии Ричард Даннат, этот человек — "национальный позор". А за границей о нем зачастую думают еще хуже.Против Джонсона могут выступить лидеры Евросоюза. К примеру, The Telegraph сомневается, что президент Франции Эммануэль Макрон — главный сторонник европейской интеграции — поддержит человека, выведшего Лондон из ЕС. А канцлер Германии Олаф Шольц, который под разными предлогами сдерживает масштабные поставки Киеву военной техники, тоже не восторге от перспективы увидеть Джонсона в кресле руководителя НАТО.Еще сложнее с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. Процесс приема Швеции и Финляндии в НАТО до сих пор не завершен — Анкара требует в обмен на консенсус американские истребители и выдачу курдов. Появление на переговорах Джонсона, который писал оскорбительные стишки о турецком лидере, ситуацию явно не упростит. При этом Турция обладает второй по численности армией в военном блоке.Согласно уставу НАТО, генсека избирают единогласно. На практике этого добиваются посредством неофициальных дипломатических контактов. Например, в 2009-м Анкара выступала против Андерса Фога Расмуссена, но вето не наложила.Главный врагНынешний глава НАТО Йенс Столтенберг должен был отправиться в отставку уже в этом году, но из-за украинского кризиса в альянсе решили повременить. Столтенберга упрекают в нерешительности. Он не только выступал за диалог с Россией, но и отказался закрывать воздушное пространство над Украиной — в Киеве многие расценили это как предательство.В конце июня в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Москву назвали "самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников". В связи с этим альянсу явно нужен кто-то более радикальный, чем действующий генсек, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.Джонсон возглавил группу стран в Европе, настаивающую на том, чтобы Украина воевала с Россией до победного — то есть до возвращения границ 1991 года, подчеркивает президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина."Генсек будет координировать членов альянса и предлагать собственные решения проблем. Если к осени 2023-го на Западе сохранится потребность в стороннике жесткой конфронтации с Москвой, избрание Джонсона вполне вероятно", — отмечает она.Эпатаж Джонсона привнесет в альянс атмосферу праздника, но обрадует это далеко не всех, полагает главный редактор "России в глобальной политике" Федор Лукьянов. "Джонсон активно поддерживает Украину. Его решимость одним придает уверенность, а других пугает, потому что не каждый готов лезть в самое пекло. Избрание Джонсона никак не изменит отношение НАТО к России, так как в роли генсека у него не будет должного функционала, но он сможет поляризовать участников блока", — подчеркнул политолог.С другой стороны, бюрократический аппарат НАТО удержит Джонсона под контролем и не позволит особенностям его характера — волюнтаризму, пренебрежению условностями и цинизму — взять верх над стратегическими интересами альянса.
https://ria.ru/20220707/politika-1800988210.html
https://ria.ru/20220717/politika-1802662134.html
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борис джонсон, ангела меркель, колинда грабар-китарович, россия, украина, киев, евросоюз, нато, политика, великобритания
08:00 28.07.2022 (обновлено: 08:02 28.07.2022)
 

"Грядет жесткая конфронтация". Зачем Джонсону хотят отдать НАТО

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Не успели Бориса Джонсона выгнать из правительства Великобритании, как СМИ подобрали ему новое место работы — предлагают назначить генсеком НАТО. Консервативной партии идея нравится. Некоторые считают Джонсона "позором нации", но на роль главного борца с Россией он вполне годится. О карьерных перспективах эксцентричного британского политика — в материале РИА Новости.

"Ястреб" Запада

Нового генсека НАТО должны избрать в 2023-м. По мнению The Telegraph, Борис Джонсон подходит на эту должность благодаря активной антироссийской позиции. Кроме того, как утверждает экс-министр Brexit Дэвид Джонсон, именно его однофамилец уговорил Швецию и Финляндию подать заявки в альянс.
© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде
В Консервативной партии инициативу поддерживают. По словам представителя тори в парламентском комитете обороны Ричарда Дракса, Джонсон — выдающийся британец. К тому же он может опереться на лоббистский потенциал Киева. Недаром его порой называют Джонсонюком — украинцам он очень близок. На сайте офиса президента даже появилась петиция с просьбой назначить его премьером Украины.
В качестве генсека НАТО Джонсон будет в первую очередь полезен США, которые ждут от европейских союзников большей решимости в борьбе с Россией. Западные СМИ неоднократно отмечали, что многие государства Евросоюза либо выступают за диалог с Москвой, либо демонстративно дистанцируются от российско-украинского конфликта. Напористость и эпатаж Джонсонюка придутся как нельзя кстати и заставят их изменить позицию.
В пользу британца и то, что он обещал увеличить расходы страны на оборону к 2030-му — с двух до 2,5 процента ВВП, указывает Mirror. Альянсу выгодно, если он продолжит добиваться этого в роли генсека — и не только от Лондона, а от всех членов НАТО.
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Внутренний раскол

Джонсон может стать четвертым руководителем НАТО из Великобритании, но есть и другие кандидаты. В 2021-м СМИ среди претендентов называли бывших глав Германии, Хорватии, Литвы и Эстонии: Ангелу Меркель, Колинду Грабар-Китарович, Далю Грибаускайте и Керсти Кальюлайд. Тут сказывается западная политика гендерного равенства — пора бы и НАТО возглавить женщине.
За уходящего премьера Великобритании наверняка проголосуют Канада, Польша, Румыния, Прибалтика, Чехия, Хорватия и другие русофобские страны. Однако вопрос далеко не предрешен. Как выразился экс-глава британской армии Ричард Даннат, этот человек — "национальный позор". А за границей о нем зачастую думают еще хуже.
© AP Photo / Christopher Furlong/PoolБорис Джонсон и Эммануэль Макрон
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон
Против Джонсона могут выступить лидеры Евросоюза. К примеру, The Telegraph сомневается, что президент Франции Эммануэль Макрон — главный сторонник европейской интеграции — поддержит человека, выведшего Лондон из ЕС. А канцлер Германии Олаф Шольц, который под разными предлогами сдерживает масштабные поставки Киеву военной техники, тоже не восторге от перспективы увидеть Джонсона в кресле руководителя НАТО.
Еще сложнее с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. Процесс приема Швеции и Финляндии в НАТО до сих пор не завершен — Анкара требует в обмен на консенсус американские истребители и выдачу курдов. Появление на переговорах Джонсона, который писал оскорбительные стишки о турецком лидере, ситуацию явно не упростит. При этом Турция обладает второй по численности армией в военном блоке.
Согласно уставу НАТО, генсека избирают единогласно. На практике этого добиваются посредством неофициальных дипломатических контактов. Например, в 2009-м Анкара выступала против Андерса Фога Расмуссена, но вето не наложила.
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Главный враг

Нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг должен был отправиться в отставку уже в этом году, но из-за украинского кризиса в альянсе решили повременить. Столтенберга упрекают в нерешительности. Он не только выступал за диалог с Россией, но и отказался закрывать воздушное пространство над Украиной — в Киеве многие расценили это как предательство.
В конце июня в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Москву назвали "самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников". В связи с этим альянсу явно нужен кто-то более радикальный, чем действующий генсек, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Джонсон возглавил группу стран в Европе, настаивающую на том, чтобы Украина воевала с Россией до победного — то есть до возвращения границ 1991 года, подчеркивает президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина.
"Генсек будет координировать членов альянса и предлагать собственные решения проблем. Если к осени 2023-го на Западе сохранится потребность в стороннике жесткой конфронтации с Москвой, избрание Джонсона вполне вероятно", — отмечает она.
Эпатаж Джонсона привнесет в альянс атмосферу праздника, но обрадует это далеко не всех, полагает главный редактор "России в глобальной политике" Федор Лукьянов. "Джонсон активно поддерживает Украину. Его решимость одним придает уверенность, а других пугает, потому что не каждый готов лезть в самое пекло. Избрание Джонсона никак не изменит отношение НАТО к России, так как в роли генсека у него не будет должного функционала, но он сможет поляризовать участников блока", — подчеркнул политолог.
С другой стороны, бюрократический аппарат НАТО удержит Джонсона под контролем и не позволит особенностям его характера — волюнтаризму, пренебрежению условностями и цинизму — взять верх над стратегическими интересами альянса.
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