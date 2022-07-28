https://ria.ru/20220728/kronshtadt-1805584179.html

Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте

Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте - РИА Новости, 28.07.2022

Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте

Школьники из Мариуполя, который сейчас отдыхают в лагере в Санкт-Петербурге, побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:26

2022-07-28T14:26

2022-07-28T14:26

общество

александр беглов

мариуполь

санкт-петербург

кронштадт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Школьники из Мариуполя, который сейчас отдыхают в лагере в Санкт-Петербурге, побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Двести ребят наблюдали проход на Кронштадтском рейде подводной лодки "Магадан", сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", учебного корабля "Перекоп", увидели корабли статического показа – барк "Седов", атомные подводные лодки "Северодвинск" и "Вепрь", корвет "Бойкий" и другие", - говорится в сообщении.Также дети из Мариуполя, которые сейчас отдыхают в лагере "Дружных" по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с экскурсией посетили Никольский морской собор и военно-исторический парк "Остров фортов".Как напомнил губернатор, за лето в лагере "Дружных" отдохнут почти 1500 ребят из Мариуполя.Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.

https://ria.ru/20220728/parad-1805536093.html

https://ria.ru/20220719/parad-1803367206.html

мариуполь

санкт-петербург

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, кронштадт