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Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте - РИА Новости, 28.07.2022
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Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте
Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте - РИА Новости, 28.07.2022
Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте
Школьники из Мариуполя, который сейчас отдыхают в лагере в Санкт-Петербурге, побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:26
2022-07-28T14:26
общество
александр беглов
мариуполь
санкт-петербург
кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Школьники из Мариуполя, который сейчас отдыхают в лагере в Санкт-Петербурге, побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Двести ребят наблюдали проход на Кронштадтском рейде подводной лодки "Магадан", сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", учебного корабля "Перекоп", увидели корабли статического показа – барк "Седов", атомные подводные лодки "Северодвинск" и "Вепрь", корвет "Бойкий" и другие", - говорится в сообщении.Также дети из Мариуполя, которые сейчас отдыхают в лагере "Дружных" по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с экскурсией посетили Никольский морской собор и военно-исторический парк "Остров фортов".Как напомнил губернатор, за лето в лагере "Дружных" отдохнут почти 1500 ребят из Мариуполя.Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.
https://ria.ru/20220728/parad-1805536093.html
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общество, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, кронштадт
14:26 28.07.2022
 
Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте

Школьники из Мариуполя побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ РФ на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота
Корабли ВМФ РФ на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабли ВМФ РФ на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Школьники из Мариуполя, который сейчас отдыхают в лагере в Санкт-Петербурге, побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Двести ребят наблюдали проход на Кронштадтском рейде подводной лодки "Магадан", сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", учебного корабля "Перекоп", увидели корабли статического показа – барк "Седов", атомные подводные лодки "Северодвинск" и "Вепрь", корвет "Бойкий" и другие", - говорится в сообщении.
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 12:33
В Петербурге прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня ВМФ
Также дети из Мариуполя, которые сейчас отдыхают в лагере "Дружных" по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с экскурсией посетили Никольский морской собор и военно-исторический парк "Остров фортов".
"Город делает все, чтобы петербургские каникулы школьников и педагогов из Мариуполя были интересными и насыщенными. Мы идем навстречу пожеланиям самих детей, которые хотят как можно больше узнать о России, о Санкт-Петербурге, о наших традициях. Главный военно-морской парад – самое яркое событие празднования Дня ВМФ, один из символов морской славы страны", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Как напомнил губернатор, за лето в лагере "Дружных" отдохнут почти 1500 ребят из Мариуполя.
Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:38
В акватории Невы прошла ночная тренировка главного военно-морского парада
 
ОбществоАлександр БегловМариупольСанкт-ПетербургКронштадт
 
 
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