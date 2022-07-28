https://ria.ru/20220728/kronshtadt-1805584179.html
Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте
Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте - РИА Новости, 28.07.2022
Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте
Школьники из Мариуполя, который сейчас отдыхают в лагере в Санкт-Петербурге, побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:26
2022-07-28T14:26
2022-07-28T14:26
общество
александр беглов
мариуполь
санкт-петербург
кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Школьники из Мариуполя, который сейчас отдыхают в лагере в Санкт-Петербурге, побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Двести ребят наблюдали проход на Кронштадтском рейде подводной лодки "Магадан", сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", учебного корабля "Перекоп", увидели корабли статического показа – барк "Седов", атомные подводные лодки "Северодвинск" и "Вепрь", корвет "Бойкий" и другие", - говорится в сообщении.Также дети из Мариуполя, которые сейчас отдыхают в лагере "Дружных" по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с экскурсией посетили Никольский морской собор и военно-исторический парк "Остров фортов".Как напомнил губернатор, за лето в лагере "Дружных" отдохнут почти 1500 ребят из Мариуполя.Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.
https://ria.ru/20220728/parad-1805536093.html
https://ria.ru/20220719/parad-1803367206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр беглов, мариуполь, санкт-петербург, кронштадт
Дети из Мариуполя посетили репетицию военно-морского парада в Кронштадте
Школьники из Мариуполя побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости.
Школьники из Мариуполя, который сейчас отдыхают в лагере в Санкт-Петербурге, побывали на репетиции Главного военно-морского парада в Кронштадте, сообщает
пресс-служба администрации губернатора города.
"Двести ребят наблюдали проход на Кронштадтском рейде подводной лодки "Магадан", сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", учебного корабля "Перекоп", увидели корабли статического показа – барк "Седов", атомные подводные лодки "Северодвинск" и "Вепрь", корвет "Бойкий" и другие", - говорится в сообщении.
Также дети из Мариуполя
, которые сейчас отдыхают в лагере "Дружных" по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
, с экскурсией посетили Никольский морской собор и военно-исторический парк "Остров фортов".
"Город делает все, чтобы петербургские каникулы школьников и педагогов из Мариуполя были интересными и насыщенными. Мы идем навстречу пожеланиям самих детей, которые хотят как можно больше узнать о России, о Санкт-Петербурге, о наших традициях. Главный военно-морской парад – самое яркое событие празднования Дня ВМФ, один из символов морской славы страны", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Как напомнил губернатор, за лето в лагере "Дружных" отдохнут почти 1500 ребят из Мариуполя.
Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.