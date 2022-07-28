https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

Европа вручила России супероружие против себя

Европа вручила России супероружие против себя - РИА Новости, 28.07.2022

Европа вручила России супероружие против себя

Происходящее в последние месяцы европейское газовое безумие по праву можно считать энергетической темой номер один. Учитывая накал информационной и политической РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:00

2022-07-28T08:00

2022-07-28T08:02

авторы

европа

газпром

siemens

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

германия

россия

роберт хабек

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Происходящее в последние месяцы европейское газовое безумие по праву можно считать энергетической темой номер один. Учитывая накал информационной и политической истерики, что сопровождает попытки отказаться от российского газа или, по крайней мере, снизить зависимость, сейчас где-нибудь в районе Ганновера могла бы приземлиться делегация инопланетян для установления контакта, и никто бы не обратил на них особого внимания.Впрочем, это вполне объяснимо.Вчерашний день начался с отметки 2100 долларов — именно столько на европейской газовой бирже TTF стоила тысяча кубометров природного газа. Цифра сама по себе не рекордная, но крайне болезненная для любого государственного бюджета, правда, никто и представить не мог, что уже к закату тот же самый объем топлива будет стоить уже 2500 долларов.Цена свечой взмыла вверх после заявления "Газпрома" о том, что прокачка газа по "Северному потоку" упала до 20 процентов от проектной мощности газопровода. Западная пресса, просто обезумев, вновь обрушилась на Россию с обвинениями в том, что она использует энергоносители как гибридное оружие, рычаг для продавливания своих внешнеполитических интересов и лом, чтобы расколоть европейское единство.Утверждения эти столь же привычны, сколь и лживы.Прокачка газа по магистрали на дне Балтийского моря упала не в рамках коварного плана российского Генштаба, а потому, что на плановое техническое обслуживание был выведен очередной газоперекачивающий агрегат. Учитывая, что на всем протяжении трассы до берега Германии больше нет промежуточных компрессорных станций, физика неумолимой рукой снизила прокачку с привычных 164 миллионов кубометров в сутки до тридцати с хвостиком.Важно отметить, что это уже вторая серия трагикомедии, что разворачивается западнее Смоленска.На протяжении предыдущего месяца вся Европа пристально следила за приключениями первой турбины, которую компания Siemens Energy (по рекомендации Ростехнадзора, с которой она полностью согласилась) отключила, демонтировала и отправила на ремонт в Канаду. Оттава по требованию Вашингтона агрегат арестовала, мотивируя это антироссийской санкционной политикой, и отказывалась отдавать до тех пор, пока ситуация на газовом рынке в Германии в частности и в Европе в целом не рухнула на дно отчаяния. Берлин после многочисленных и длительных переговоров смог выцарапать свою собственность обратно, и можно только догадываться, на какие унижения немцам пришлось пойти.Однако злосчастная турбина так и не доехала до газокомпрессорной станции "Портовая", застряв в паутине политических интриг и двуличности. Германия в очередной раз обвинила Россию в том, что она не хочет забирать турбину и по этой причине затягивает оформление таможенных документов. "Газпром" в ответ совершенно резонно ответил, что не понимает текущего статуса агрегата и возможных дальнейших ограничений, которые могут возникнуть при работе газопровода и обслуживании его инфраструктуры.Проще говоря, как будет себя вести дружный западный коллектив.Например, до сих пор совершенно неясно, разрешит ли Канада беспрепятственный ввоз, ремонт и возврат остальных турбин Siemens или каждый агрегат придется возвращать чуть ли не с боем и с неопределенной задержкой по времени. Тем более что, согласно требованиям технической экспертизы, признанной немецкой стороной, в ближайшие месяцы на ремонт должны встать оставшиеся газоперекачивающие агрегаты. Вопросы "Газпрома" совершенно логичны: компании нужно понимать горизонт добычи и прокачки, ведь природный газ — не уголь, его нельзя штабелировать в порту отправки и ждать разрешения на экспорт, он добывается и транспортируется строго в законтрактованных объемах, известных сильно заранее.Вся эта турбинная карусель происходит на фоне отчаянных ужимок Евросоюза, пытающегося превозмочь законы мироздания.Весь предыдущий месяц прошел под знаком ультимативных требований Еврокомиссии, практически вымогавших у стран — участниц альянса снизить потребление газа на 15 процентов. При условии, что вся еврозона в год потребляет 396,6 миллиарда кубометров голубого топлива, еврочиновникам нужно придумать, как выдернуть из потребления без малого 60 миллиардов кубических метров, не убив при этом промышленность каждой отдельно взятой страны. Для понимания добавим, что это лишь немногим меньше, чем потребляет вся промышленность и население Германии, вместе взятые.Чтобы понять, насколько критична текущая ситуация, достаточно сказать, что проект практически сразу был торпедирован рядом стран, правительства которых не смогли найти в новой энергетической математике приемлемого для себя ответа. Против ожидания саботажником в этот раз выступила не Венгрия, этот вечный бузотер Европы, а ранее всегда выступавшие единым фронтом согласия Испания, Португалия, Италия и Греция. Тамошние финансисты и энергетики так и не придумали, как пройти зиму без российского газа, не заморозив попутно часть своего населения и предприятий. Препирательства длились так долго и безуспешно, что в результате Совет Европы отказался ратифицировать проект и решил, что принимать на себя подобные обязательства страны должны индивидуально, а не решением брюссельского большинства. Фактически сейчас мы наблюдаем крушение хваленого европейского единства, треснувшего по швам при первой же угрозе отдельным национальным интересам.Европа является заложником собственной совершенно вассальной политики по отношению к США. С одной стороны, участники западного альянса очень хотят наказать упорных и неуступчивых русских. С другой — ситуация настолько стремительно ухудшается, что продемонстрируй завтра условная Австрия самостоятельность и попробуй она сепаратно договориться с Москвой о поставках энергоносителей, ее бы сразу объявили предателем, заклеймили позором и тут же бросились делать то же самое. Вроде как уже и не так позорно.Дефицит газа, как ржавое пятно по поверхности металла, расползается и за пределы еврозоны. Буквально на днях из Киева раздались призывы к Америке с мольбой организовать для молодой демократии некий "газовый ленд-лиз". По расчетам местных профессионалов, Украине для выживания и прохождения осенне-зимнего периода требуется американский сжиженный природный газ стоимостью в десять миллиардов долларов. При условии, что все СПГ-терминалы в Штатах работают на пределе возможностей, а монетарная помощь Украине упорно стремится вниз, желание Киева, не имеющего ни одного порта с регазификационным терминалом, сопоставимо с мечтами прогуляться по поверхности Марса без скафандра.Наиболее простым решением напрашивается запуск "Северного потока — 2", чьи 55 миллиардов кубометров мощности если и не решили бы всех проблем, то значительно снизили остроту кризиса, но и здесь первую скрипку играет не логика, а политика. На днях в Брюсселе вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ввод в эксплуатацию второго "Потока" станет капитуляцией Европы и крахом всей санкционной политики. Прозвучало очень красиво, правда, заинтересованные лица так и не услышали рецепта замены поставок российского голубого топлива.Мы с вами являемся зрителями уникального исторического спектакля. Перед нашими глазами разворачивается крупномасштабный фарс, в котором политики-русофобы требуют от собственных граждан меньше мыться, не включать кондиционеры в разгар июльской жары, пересесть с машин на велосипеды и любым подобным способом вредить России. Неразрешимое противоречие желаний и реальности состоит в том, что заменить российские энергоносители нечем. Ни один регион или страна так и не согласились заменить хотя бы половину российского экспорта, а страны вроде Саудовской Аравии и вовсе предлагают нашим нефтяникам координировать усилия и объемы добычи. Европа, свято уверенная, что является надгосударственным образованием, способным диктовать свою волю странам и целым континентам, бьется в конвульсиях, хватая ртом последние глотки спасительного газа — и это вовсе не кислород.Нашу страну так долго обвиняли в том, что она использует природный газ в качестве оружия, что этот подспудный страх стал реальностью. Самое смешное, что Россия для этого сделала ровным счетом ничего.

https://ria.ru/20220727/podschety-1805217748.html

https://ria.ru/20220727/gaz-1805292481.html

https://ria.ru/20220719/turbina-1803583296.html

https://ria.ru/20220726/evrosoyuz-1805156593.html

https://ria.ru/20220726/energokrizis-1805194261.html

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авторы, европа, газпром, siemens, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), германия, россия, роберт хабек, экономика, северный поток, сша, еврокомиссия, евросоюз