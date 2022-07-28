Победитель "Голоса" иеромонах Фотий одобрил извинения Киркорова

"Церковь не должна молчать, особенно, когда такие вещи, когда идет поругание святыни. Их не трогают. А, если и трогают, то в каких-то крайних случаях. То есть они себе заработали какую-то индульгенцию от всего. Я считаю, что какое-то предупреждение им от властей должно быть", – сказал Фотий.