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Победитель "Голоса" иеромонах Фотий одобрил извинения Киркорова - РИА Новости, 28.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220728/fotiy-1805669422.html
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий одобрил извинения Киркорова
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий одобрил извинения Киркорова - РИА Новости, 28.07.2022
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий одобрил извинения Киркорова
Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал скандальный номер Филиппа Киркорова с крестом. Он отметил, что часто звезды не несут наказания за... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:57
2022-07-28T17:57
шоубиз
знаменитости
иеромонах фотий
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал скандальный номер Филиппа Киркорова с крестом. Он отметил, что часто звезды не несут наказания за поругание святыни.В интервью Давиду Виннеру он одобрил извинения певца.Ранее Дмитрий Певцов вместе с другими верующими подписал петицию против организации концертов Киркорова в Крыму, назвав их "сатанинскими". Несмотря на это, шоу состоялись.
https://ria.ru/20220727/kirkorov-1805250940.html
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знаменитости, иеромонах фотий, филипп киркоров, шоу-бизнес
17:57 28.07.2022
 
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий одобрил извинения Киркорова

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий одобрил извинения Киркорова за номер с крестом

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИеромонах Фотий
Иеромонах Фотий - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал скандальный номер Филиппа Киркорова с крестом. Он отметил, что часто звезды не несут наказания за поругание святыни.

"Церковь не должна молчать, особенно, когда такие вещи, когда идет поругание святыни. Их не трогают. А, если и трогают, то в каких-то крайних случаях. То есть они себе заработали какую-то индульгенцию от всего. Я считаю, что какое-то предупреждение им от властей должно быть", – сказал Фотий.

В интервью Давиду Виннеру он одобрил извинения певца.

"Киркоров так походил по кресту и остался безнаказанным. Люди начнут также поступать. Здесь нужно занять твердую позицию по отношению к нему и вообще к таким явлениям. Нельзя прощать святотатство. <…> Вроде как Филипп Киркоров извинился – это уже шаг правильный. Сейчас посмотрим, как будет проходить его тур по России", – заключил Фотий.

Ранее Дмитрий Певцов вместе с другими верующими подписал петицию против организации концертов Киркорова в Крыму, назвав их "сатанинскими". Несмотря на это, шоу состоялись.
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ШоубизЗнаменитостиИеромонах ФотийФилипп КиркоровШоу-бизнес
 
 
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