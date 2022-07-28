Победитель "Голоса" иеромонах Фотий одобрил извинения Киркорова
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий одобрил извинения Киркорова за номер с крестом
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал скандальный номер Филиппа Киркорова с крестом. Он отметил, что часто звезды не несут наказания за поругание святыни.
"Церковь не должна молчать, особенно, когда такие вещи, когда идет поругание святыни. Их не трогают. А, если и трогают, то в каких-то крайних случаях. То есть они себе заработали какую-то индульгенцию от всего. Я считаю, что какое-то предупреждение им от властей должно быть", – сказал Фотий.
В интервью Давиду Виннеру он одобрил извинения певца.
"Киркоров так походил по кресту и остался безнаказанным. Люди начнут также поступать. Здесь нужно занять твердую позицию по отношению к нему и вообще к таким явлениям. Нельзя прощать святотатство. <…> Вроде как Филипп Киркоров извинился – это уже шаг правильный. Сейчас посмотрим, как будет проходить его тур по России", – заключил Фотий.
Ранее Дмитрий Певцов вместе с другими верующими подписал петицию против организации концертов Киркорова в Крыму, назвав их "сатанинскими". Несмотря на это, шоу состоялись.