"Проходил лечение": иеромонах Фотий об алкоголизме Лепса
Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий рассказал об алкоголизме Лепса
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИеромонах Фотий выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта "Голос"
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал пристрастие Григория Лепса к алкоголю. В шоу Давида Виннера он отметил, что певец осознает свои зависимости.
"Если человек выбрал уже такой образ жизни, то ему никакие увещевания не помогут. Я знаю, что он верующий человек, у него большие друзья среди старообрядческой церкви. Это человек, понимающий, что он делает", – рассказал Фотий.
Он добавил, что был у Лепса в гостях: у артиста есть коллекция икон, которые в некоторой степени "помогают ему совсем уж не скатиться в каких-то грехах".
"Он же уже даже проходил лечение. Сейчас он, конечно, аккуратен с алкоголем. Насколько я знаю, на протяжение многих лет он почти не пьет. Пошел по пути исправления", – заключил Фотий.
Ранее Фотий назвал выступление певицы Елены Ваенги кощунством.