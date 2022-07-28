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"Проходил лечение": иеромонах Фотий об алкоголизме Лепса - РИА Новости, 28.07.2022
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Шоубиз
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"Проходил лечение": иеромонах Фотий об алкоголизме Лепса
"Проходил лечение": иеромонах Фотий об алкоголизме Лепса - РИА Новости, 28.07.2022
"Проходил лечение": иеромонах Фотий об алкоголизме Лепса
Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал пристрастие Григория Лепса к алкоголю. В шоу Давида Виннера он отметил, что певец осознает свои... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:54
2022-07-28T12:54
шоубиз
знаменитости
иеромонах фотий
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал пристрастие Григория Лепса к алкоголю. В шоу Давида Виннера он отметил, что певец осознает свои зависимости.Он добавил, что был у Лепса в гостях: у артиста есть коллекция икон, которые в некоторой степени "помогают ему совсем уж не скатиться в каких-то грехах".Ранее Фотий назвал выступление певицы Елены Ваенги кощунством.
https://ria.ru/20220715/leps-1802759598.html
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знаменитости, иеромонах фотий, шоу-бизнес
12:54 28.07.2022
 
"Проходил лечение": иеромонах Фотий об алкоголизме Лепса

Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий рассказал об алкоголизме Лепса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИеромонах Фотий выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта "Голос"
Иеромонах Фотий выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта Голос - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал пристрастие Григория Лепса к алкоголю. В шоу Давида Виннера он отметил, что певец осознает свои зависимости.

"Если человек выбрал уже такой образ жизни, то ему никакие увещевания не помогут. Я знаю, что он верующий человек, у него большие друзья среди старообрядческой церкви. Это человек, понимающий, что он делает", – рассказал Фотий.

Он добавил, что был у Лепса в гостях: у артиста есть коллекция икон, которые в некоторой степени "помогают ему совсем уж не скатиться в каких-то грехах".

"Он же уже даже проходил лечение. Сейчас он, конечно, аккуратен с алкоголем. Насколько я знаю, на протяжение многих лет он почти не пьет. Пошел по пути исправления", – заключил Фотий.

Ранее Фотий назвал выступление певицы Елены Ваенги кощунством.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:57Шоубиз
Григорий Лепс получил звание народного артиста России
 
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