https://ria.ru/20220728/fotiy-1805534444.html

"Проходил лечение": иеромонах Фотий об алкоголизме Лепса

"Проходил лечение": иеромонах Фотий об алкоголизме Лепса - РИА Новости, 28.07.2022

"Проходил лечение": иеромонах Фотий об алкоголизме Лепса

Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал пристрастие Григория Лепса к алкоголю. В шоу Давида Виннера он отметил, что певец осознает свои... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:54

2022-07-28T12:54

2022-07-28T12:54

шоубиз

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иеромонах фотий

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий прокомментировал пристрастие Григория Лепса к алкоголю. В шоу Давида Виннера он отметил, что певец осознает свои зависимости.Он добавил, что был у Лепса в гостях: у артиста есть коллекция икон, которые в некоторой степени "помогают ему совсем уж не скатиться в каких-то грехах".Ранее Фотий назвал выступление певицы Елены Ваенги кощунством.

https://ria.ru/20220715/leps-1802759598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иеромонах фотий, шоу-бизнес