Победитель "Голоса" иеромонах Фотий назвал выступление Ваенги кощунством
14:04 07.06.2021 (обновлено: 14:31 07.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИеромонах Фотий выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта "Голос"
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Исполнение Еленой Ваенгой песни "Золотые купола", которая для выступления переоделась монахом, было кощунственным, считает победитель шоу "Голос", клирик Русской православной церкви иеромонах Фотий.
Ранее в пятницу российская певица Елена Ваенга, загримированная и одетая как монах, спела песню "Золотые купола" в одном из шоу в эфире Первого канала.
"Образ инока или священника нельзя примерять любому человеку. Потому что это ломает дозволенные границы и является кощунством. Тем более песня из тюремной лирики никак не ложится на данный образ. Никто из священства не пел бы такую песню", - сказал РИА Новости иеромонах Фотий.
По его словам, Елена Ваенга – верующий человек, и, наверное, "она вынесет какие-то уроки из отзывов и реакции людей – просто нельзя из всего делать шоу".
"В любом шоу, где присутствует элемент лицедейства, есть границы, которые переходить нежелательно. Тут она поиграла с чувствами верующих, и, думаю, многие оскорбились. Если бы она в таком наряде поехала на конкурс "Евровидение", то заняла бы, наверное, первое место", - заключил собеседник агентства.
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