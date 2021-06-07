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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210607/vaenga-1735997669.html
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий назвал выступление Ваенги кощунством
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий назвал выступление Ваенги кощунством - РИА Новости, 07.06.2021
Победитель "Голоса" иеромонах Фотий назвал выступление Ваенги кощунством
Исполнение Еленой Ваенгой песни "Золотые купола", которая для выступления переоделась монахом, было кощунственным, считает победитель шоу "Голос", клирик... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:04
2021-06-07T14:31
шоу-бизнес
религия и мировоззрение
религия
"голос"
русская православная церковь
елена ваенга (хрулева)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Исполнение Еленой Ваенгой песни "Золотые купола", которая для выступления переоделась монахом, было кощунственным, считает победитель шоу "Голос", клирик Русской православной церкви иеромонах Фотий.Ранее в пятницу российская певица Елена Ваенга, загримированная и одетая как монах, спела песню "Золотые купола" в одном из шоу в эфире Первого канала."Образ инока или священника нельзя примерять любому человеку. Потому что это ломает дозволенные границы и является кощунством. Тем более песня из тюремной лирики никак не ложится на данный образ. Никто из священства не пел бы такую песню", - сказал РИА Новости иеромонах Фотий.По его словам, Елена Ваенга – верующий человек, и, наверное, "она вынесет какие-то уроки из отзывов и реакции людей – просто нельзя из всего делать шоу"."В любом шоу, где присутствует элемент лицедейства, есть границы, которые переходить нежелательно. Тут она поиграла с чувствами верующих, и, думаю, многие оскорбились. Если бы она в таком наряде поехала на конкурс "Евровидение", то заняла бы, наверное, первое место", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210607/vaenga-1735995708.html
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шоу-бизнес, религия, "голос", русская православная церковь, елена ваенга (хрулева)

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий назвал выступление Ваенги кощунством

14:04 07.06.2021 (обновлено: 14:31 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИеромонах Фотий выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта "Голос"
Иеромонах Фотий выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта Голос - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Исполнение Еленой Ваенгой песни "Золотые купола", которая для выступления переоделась монахом, было кощунственным, считает победитель шоу "Голос", клирик Русской православной церкви иеромонах Фотий.
Ранее в пятницу российская певица Елена Ваенга, загримированная и одетая как монах, спела песню "Золотые купола" в одном из шоу в эфире Первого канала.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
13:55Религия и мировоззрение
В РПЦ отреагировали на выступление Ваенги в костюме священника
"Образ инока или священника нельзя примерять любому человеку. Потому что это ломает дозволенные границы и является кощунством. Тем более песня из тюремной лирики никак не ложится на данный образ. Никто из священства не пел бы такую песню", - сказал РИА Новости иеромонах Фотий.
По его словам, Елена Ваенга – верующий человек, и, наверное, "она вынесет какие-то уроки из отзывов и реакции людей – просто нельзя из всего делать шоу".
"В любом шоу, где присутствует элемент лицедейства, есть границы, которые переходить нежелательно. Тут она поиграла с чувствами верующих, и, думаю, многие оскорбились. Если бы она в таком наряде поехала на конкурс "Евровидение", то заняла бы, наверное, первое место", - заключил собеседник агентства.
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