https://ria.ru/20210607/vaenga-1735997669.html

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий назвал выступление Ваенги кощунством

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий назвал выступление Ваенги кощунством - РИА Новости, 07.06.2021

Победитель "Голоса" иеромонах Фотий назвал выступление Ваенги кощунством

Исполнение Еленой Ваенгой песни "Золотые купола", которая для выступления переоделась монахом, было кощунственным, считает победитель шоу "Голос", клирик... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:04

2021-06-07T14:04

2021-06-07T14:31

шоу-бизнес

религия и мировоззрение

религия

"голос"

русская православная церковь

елена ваенга (хрулева)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Исполнение Еленой Ваенгой песни "Золотые купола", которая для выступления переоделась монахом, было кощунственным, считает победитель шоу "Голос", клирик Русской православной церкви иеромонах Фотий.Ранее в пятницу российская певица Елена Ваенга, загримированная и одетая как монах, спела песню "Золотые купола" в одном из шоу в эфире Первого канала."Образ инока или священника нельзя примерять любому человеку. Потому что это ломает дозволенные границы и является кощунством. Тем более песня из тюремной лирики никак не ложится на данный образ. Никто из священства не пел бы такую песню", - сказал РИА Новости иеромонах Фотий.По его словам, Елена Ваенга – верующий человек, и, наверное, "она вынесет какие-то уроки из отзывов и реакции людей – просто нельзя из всего делать шоу"."В любом шоу, где присутствует элемент лицедейства, есть границы, которые переходить нежелательно. Тут она поиграла с чувствами верующих, и, думаю, многие оскорбились. Если бы она в таком наряде поехала на конкурс "Евровидение", то заняла бы, наверное, первое место", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210607/vaenga-1735995708.html

https://ria.ru/20200919/golos-1577472407.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, религия, "голос", русская православная церковь, елена ваенга (хрулева)