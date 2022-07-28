https://ria.ru/20220728/finansirovanie-1805387721.html

Самозанятый севастополец вновь воспользовался финансированием МСП Банка

Самозанятый севастополец вновь воспользовался финансированием МСП Банка - РИА Новости, 28.07.2022

Самозанятый севастополец вновь воспользовался финансированием МСП Банка

Житель Севастополя Михаил Мишуткин, получивший два года назад первый в истории МСП банка (дочерняя организация Корпорации МСП) кредит для самозанятых, вновь... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:00

2022-07-28T09:00

2022-07-28T09:00

петр засельский

экономика

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мсп банк

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Житель Севастополя Михаил Мишуткин, получивший два года назад первый в истории МСП банка (дочерняя организация Корпорации МСП) кредит для самозанятых, вновь воспользовался финансированием банка.Заемные средства получены под зонтичное поручительство и будут направлены на развитие частной предпринимательской деятельности. Кредитный продукт Банка, по которому предпринимателю выданы 300 тысяч рублей, называется "Кредит физическим лицам, применяющим "Налог на профессиональный доход".По этому продукту клиент может получить от 50 тысяч до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев. В числе прочих условий, заемщик должен обладать положительной кредитной историей, применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

https://ria.ru/20220606/delikatesy-1793499513.html

севастополь

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр засельский, экономика, ипотека, корпорация мсп, мсп банк, севастополь, новости компаний - экономика