https://ria.ru/20220728/finansirovanie-1805387721.html
Самозанятый севастополец вновь воспользовался финансированием МСП Банка
Самозанятый севастополец вновь воспользовался финансированием МСП Банка - РИА Новости, 28.07.2022
Самозанятый севастополец вновь воспользовался финансированием МСП Банка
Житель Севастополя Михаил Мишуткин, получивший два года назад первый в истории МСП банка (дочерняя организация Корпорации МСП) кредит для самозанятых, вновь... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:00
2022-07-28T09:00
2022-07-28T09:00
петр засельский
экономика
ипотека
корпорация мсп
мсп банк
севастополь
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Житель Севастополя Михаил Мишуткин, получивший два года назад первый в истории МСП банка (дочерняя организация Корпорации МСП) кредит для самозанятых, вновь воспользовался финансированием банка.Заемные средства получены под зонтичное поручительство и будут направлены на развитие частной предпринимательской деятельности. Кредитный продукт Банка, по которому предпринимателю выданы 300 тысяч рублей, называется "Кредит физическим лицам, применяющим "Налог на профессиональный доход".По этому продукту клиент может получить от 50 тысяч до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев. В числе прочих условий, заемщик должен обладать положительной кредитной историей, применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
https://ria.ru/20220606/delikatesy-1793499513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр засельский, экономика, ипотека, корпорация мсп, мсп банк, севастополь, новости компаний - экономика
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Житель Севастополя Михаил Мишуткин, получивший два года назад первый в истории МСП банка (дочерняя организация Корпорации МСП) кредит для самозанятых, вновь воспользовался финансированием банка.
Заемные средства получены под зонтичное поручительство и будут направлены на развитие частной предпринимательской деятельности. Кредитный продукт Банка, по которому предпринимателю выданы 300 тысяч рублей, называется "Кредит физическим лицам, применяющим "Налог на профессиональный доход".
"Ключевой особенностью финансирования, предоставляемого МСП Банком самозанятым, является выгодная процентная ставка по сравнению с потребительскими кредитами, которым, как правило, отдают предпочтение. Максимально удобно и получение заемных средств – весь процесс полностью цифровизирован и не требует физического присутствия клиента в банке. Достаточно зарегистрироваться на сайте, заполнить заявку и дождаться решения по ней, после чего подписать договор онлайн", – сказал председатель Правления МСП Банка Петр Засельский
.
По этому продукту клиент может получить от 50 тысяч до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев. В числе прочих условий, заемщик должен обладать положительной кредитной историей, применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".