https://ria.ru/20220728/dzhonson-1805713330.html

Джонсон подтвердил уход в отставку

Джонсон подтвердил уход в отставку - РИА Новости, 28.07.2022

Джонсон подтвердил уход в отставку

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что уйдет в отставку, несмотря на петиции с призывом оставить его лидером консерваторов и сообщения в СМИ о том,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:33

2022-07-28T20:33

2022-07-28T20:45

в мире

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лиз трасс

риши сунак

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что уйдет в отставку, несмотря на петиции с призывом оставить его лидером консерваторов и сообщения в СМИ о том, что он говорил о желании не оставлять свой пост.Джонсон объявил об уходе 7 июля. При этом неоднократно возникали спекуляции о том, что он, вероятно, не хочет оставлять свой пост.Так, как писала британская газета Telegraph, донор Консервативной партии лорд Питер Краддас заявлял: Джонсон говорил ему, что "не хочет уходить в отставку", а хочет "бороться на следующих парламентских выборах как лидер партии". Кроме того, на новостном сайте консерваторов 18 июля была запущена петиция с призывом добавить имя Джонсона в бюллетень на проходящих сейчас выборах лидера партии, который будет и премьером страны. Через неделю петиция собрала уже более десяти тысяч подписей, однако были ли все подписавшие членами Консервативной партии, как того требует сайт, неизвестно.На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17:00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

https://ria.ru/20220723/sunak-1804516440.html

https://ria.ru/20220726/trass-1804916559.html

великобритания

европа

сша

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в мире, борис джонсон, великобритания, европа, сша, лиз трасс, риши сунак