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СМИ: Украина лишилась "лучшего друга" - РИА Новости, 28.07.2022
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СМИ: Украина лишилась "лучшего друга"
СМИ: Украина лишилась "лучшего друга" - РИА Новости, 28.07.2022
СМИ: Украина лишилась "лучшего друга"
Украина лишилась "своего лучшего друга" в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет европейское издание Politico. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T02:26
2022-07-28T04:37
в мире
борис джонсон
владимир зеленский
великобритания
украина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украина лишилась "своего лучшего друга" в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет европейское издание Politico.Уход политика в отставку, как утверждается, обескуражил его союзников в Киеве. Украинские власти опасаются, что Лондон не сохранит "тесные узы дружбы с Украиной".В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Джонсона никто не сможет заменить. Он особо подчеркнул "химию" между двумя руководителями (Владимиром Зеленским и Борисом Джонсоном – Прим. ред.), отметив, что с другим лидером такое вряд ли будет возможно.Один из давних политических союзников Джонсона рассказал Politico, что уход премьер-министра создает "реальные риски" для Украины. Он добавил: "Многие в старой Европе очень радуются этому".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин.При этом в минувший вторник на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция о предоставлении Джонсону украинского гражданства, а также подаче его кандидатуры на пост украинского премьера.Экс-депутат Рады Илья Кива, в свою очередь, заявил, что за отставкой Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к насильственной гибели Владимира Зеленского. По его мнению, завершение карьеры главы британского кабмина означает закат эры несистемных политиков, отличающихся нестандартным, эксцентричным поведением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, борис джонсон, владимир зеленский, великобритания, украина
02:26 28.07.2022 (обновлено: 04:37 28.07.2022)
 
СМИ: Украина лишилась "лучшего друга"

Politico: Украина лишилась лучшего друга в лице премьер-министра Великобритании Джонсона

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Борис Джонсон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украина лишилась "своего лучшего друга" в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет европейское издание Politico.
Уход политика в отставку, как утверждается, обескуражил его союзников в Киеве. Украинские власти опасаются, что Лондон не сохранит "тесные узы дружбы с Украиной".
В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Джонсона никто не сможет заменить. Он особо подчеркнул "химию" между двумя руководителями (Владимиром Зеленским и Борисом Джонсоном – Прим. ред.), отметив, что с другим лидером такое вряд ли будет возможно.
Один из давних политических союзников Джонсона рассказал Politico, что уход премьер-министра создает "реальные риски" для Украины. Он добавил: "Многие в старой Европе очень радуются этому".
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 13:45
"Свидания все дороже": британцы уличили Джонсона в "романе" с Зеленским
При этом в минувший вторник на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция о предоставлении Джонсону украинского гражданства, а также подаче его кандидатуры на пост украинского премьера.
Экс-депутат Рады Илья Кива, в свою очередь, заявил, что за отставкой Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к насильственной гибели Владимира Зеленского. По его мнению, завершение карьеры главы британского кабмина означает закат эры несистемных политиков, отличающихся нестандартным, эксцентричным поведением.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраина
 
 
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