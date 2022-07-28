02:26 28.07.2022 (обновлено: 04:37 28.07.2022)
СМИ: Украина лишилась "лучшего друга"
Politico: Украина лишилась лучшего друга в лице премьер-министра Великобритании Джонсона
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украина лишилась "своего лучшего друга" в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет европейское издание Politico.
В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Джонсона никто не сможет заменить. Он особо подчеркнул "химию" между двумя руководителями (Владимиром Зеленским и Борисом Джонсоном – Прим. ред.), отметив, что с другим лидером такое вряд ли будет возможно.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин.
При этом в минувший вторник на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция о предоставлении Джонсону украинского гражданства, а также подаче его кандидатуры на пост украинского премьера.
Экс-депутат Рады Илья Кива, в свою очередь, заявил, что за отставкой Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к насильственной гибели Владимира Зеленского. По его мнению, завершение карьеры главы британского кабмина означает закат эры несистемных политиков, отличающихся нестандартным, эксцентричным поведением.
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