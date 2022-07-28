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В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село - РИА Новости, 28.07.2022
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В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село
В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село - РИА Новости, 28.07.2022
В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село
Режим ЧС ввели в Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:31
2022-07-28T17:32
происшествия
мирнинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, сообщает оперативный штаб республики."На территории Мирнинского района введен режим ЧС. На месте работает 7 пожарных машин, 11 водовозок, 50 спасателей и 30 местных жителей. Из детского сада эвакуировали 210 детей и 52 работника", - заявили в оперштабе.Отмечается, что администрация района объявила сбор помощи для пострадавших.Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости о том, что крупный пожар в селе Арылах в Мирнинском районе Якутии удалось локализовать, огнем уничтожены три жилых дома и две хозяйственные постройки.
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мирнинский район
россия
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происшествия, мирнинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии
13:31 28.07.2022 (обновлено: 17:32 28.07.2022)
 
В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село

В Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, ввели режим ЧС

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) / Перейти в фотобанкСгоревший дом в селе Арылах Мирнинского района Якутии
Сгоревший дом в селе Арылах Мирнинского района Якутии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Сгоревший дом в селе Арылах Мирнинского района Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, сообщает оперативный штаб республики.
"На территории Мирнинского района введен режим ЧС. На месте работает 7 пожарных машин, 11 водовозок, 50 спасателей и 30 местных жителей. Из детского сада эвакуировали 210 детей и 52 работника", - заявили в оперштабе.
Отмечается, что администрация района объявила сбор помощи для пострадавших.
Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости о том, что крупный пожар в селе Арылах в Мирнинском районе Якутии удалось локализовать, огнем уничтожены три жилых дома и две хозяйственные постройки.
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ПроисшествияМирнинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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