https://ria.ru/20220728/chs-1805556424.html

В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село

В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село - РИА Новости, 28.07.2022

В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село

Режим ЧС ввели в Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:31

2022-07-28T13:31

2022-07-28T17:32

происшествия

мирнинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, сообщает оперативный штаб республики."На территории Мирнинского района введен режим ЧС. На месте работает 7 пожарных машин, 11 водовозок, 50 спасателей и 30 местных жителей. Из детского сада эвакуировали 210 детей и 52 работника", - заявили в оперштабе.Отмечается, что администрация района объявила сбор помощи для пострадавших.Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости о том, что крупный пожар в селе Арылах в Мирнинском районе Якутии удалось локализовать, огнем уничтожены три жилых дома и две хозяйственные постройки.

https://ria.ru/20220727/zapovednik-1805222212.html

мирнинский район

россия

республика саха (якутия)

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Владимир Лаврентьев

происшествия, мирнинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии