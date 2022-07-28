https://ria.ru/20220728/chs-1805556424.html
В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село
В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село - РИА Новости, 28.07.2022
В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село
Режим ЧС ввели в Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:31
2022-07-28T13:31
2022-07-28T17:32
происшествия
мирнинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805644909_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aa660a50eb7b2fc403620662f5341871.jpg
ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, сообщает оперативный штаб республики."На территории Мирнинского района введен режим ЧС. На месте работает 7 пожарных машин, 11 водовозок, 50 спасателей и 30 местных жителей. Из детского сада эвакуировали 210 детей и 52 работника", - заявили в оперштабе.Отмечается, что администрация района объявила сбор помощи для пострадавших.Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости о том, что крупный пожар в селе Арылах в Мирнинском районе Якутии удалось локализовать, огнем уничтожены три жилых дома и две хозяйственные постройки.
https://ria.ru/20220727/zapovednik-1805222212.html
мирнинский район
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805644909_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_62b90c43f0e921ec5efa96822f7ca53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мирнинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии
13:31 28.07.2022 (обновлено: 17:32 28.07.2022)
В Якутии ввели режим ЧС в районе, где лесной пожар перекинулся на село
В Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, ввели режим ЧС
ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Мирнинском районе Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах, сообщает оперативный штаб республики.
"На территории Мирнинского района введен режим ЧС. На месте работает 7 пожарных машин, 11 водовозок, 50 спасателей и 30 местных жителей. Из детского сада эвакуировали 210 детей и 52 работника", - заявили в оперштабе.
Отмечается, что администрация района объявила сбор помощи для пострадавших.
Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости о том, что крупный пожар в селе Арылах в Мирнинском районе Якутии удалось локализовать, огнем уничтожены три жилых дома и две хозяйственные постройки.