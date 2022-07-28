https://ria.ru/20220728/chechnya-1805594088.html

Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев"

Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев" - РИА Новости, 28.07.2022

Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла". РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:02

2022-07-28T15:02

2022-07-28T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

украина

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 28 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла".В десятиминутном ролике, выложенном в Telegram-канале руководителя республики, показаны выстроенные на плацу бойцы с черно-белыми нагрудными патчами "На Киев", а также бронированная и специальная техника с той же надписью.Он подчеркнул, что чеченские бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт Украины по первому приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина."Будет команда — будет результат. Это неопровержимый факт. Мы за Россию, за мир, очищенный от национализма", — заключил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев" Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла" по первому приказу. В 10-минутном ролике, опубликованном в четверг в Telegram-канале руководителя республики, показано, как на плацу выстроены бойцы с черно-белыми нагрудными патчами "На Киев", а также бронированная и специальная техника с той же надписью. 2022-07-28T15:02 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр