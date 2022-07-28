https://ria.ru/20220728/chechnya-1805594088.html
Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев"
Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев" - РИА Новости, 28.07.2022
Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла". РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:02
2022-07-28T15:02
2022-07-28T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
украина
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 28 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла".В десятиминутном ролике, выложенном в Telegram-канале руководителя республики, показаны выстроенные на плацу бойцы с черно-белыми нагрудными патчами "На Киев", а также бронированная и специальная техника с той же надписью.Он подчеркнул, что чеченские бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт Украины по первому приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина."Будет команда — будет результат. Это неопровержимый факт. Мы за Россию, за мир, очищенный от национализма", — заключил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html
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Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла" по первому приказу. В 10-минутном ролике, опубликованном в четверг в Telegram-канале руководителя республики, показано, как на плацу выстроены бойцы с черно-белыми нагрудными патчами "На Киев", а также бронированная и специальная техника с той же надписью.
2022-07-28T15:02
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр
15:02 28.07.2022 (обновлено: 17:00 28.07.2022)
Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев"
Кадыров опубликовал видео с чеченскими бойцами, носящими нашивки "На Киев"