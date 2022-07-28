https://ria.ru/20220728/chasy-1805626789.html

На заводе "Ракета" рассказали об изготовленных для Путина часах

На заводе "Ракета" рассказали об изготовленных для Путина часах - РИА Новости, 28.07.2022

На заводе "Ракета" рассказали об изготовленных для Путина часах

Часы "Императорской Петергофской фабрики", которые в последнее время носит президент России Владимир Путин, изготовлены по спецзаказу, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:05

2022-07-28T16:05

2022-07-28T16:56

общество

тегеран (город)

россия

санкт-петербург

госдума рф

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Часы "Императорской Петергофской фабрики", которые в последнее время носит президент России Владимир Путин, изготовлены по спецзаказу, рассказала РИА Новости руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода "Ракета" Антонина Скурыдина.Ранее "Коммерсантъ Стиль" обратил внимание, что президент на последних мероприятиях носил часы бренда "Императорская Петергофская фабрика" часового завода "Ракета". Как следует из съемки фотографов РИА Новости, новые часы президент надевал на пленарное заседание форума "Сильные идеи для нового времени", они же были на его руке во время поездки в Тегеран. Ими он пользовался на встрече с руководителями Госдумы и лидерами фракций, а также на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" в начале июля.Скурыдина добавила, что каждый экземпляр изготавливается на заказ. "Заказчик выбирает вид камня, цвет золота, из которого изготовлен корпус: белое, желтое, розовое, цвет ремня. На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба по желанию будущего владельца", — рассказала она.В продаже есть и уже собранные экземпляры — два в Санкт-Петербурге и один в Москве.

https://ria.ru/20220629/putin-1799132839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, тегеран (город), россия, санкт-петербург, госдума рф, владимир путин