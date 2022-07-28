Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали возможный обмен Бута - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/but-1805498760.html
В Госдуме прокомментировали возможный обмен Бута
В Госдуме прокомментировали возможный обмен Бута - РИА Новости, 28.07.2022
В Госдуме прокомментировали возможный обмен Бута
Российский предприниматель Виктор Бут много лет ждет помощи от РФ, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс надо использовать, важна не... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:00
2022-07-28T10:02
в мире
виктор бут
пол уилан
бриттни грайнер
сша
россия
дело пола уилана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:139:2048:1291_1920x0_80_0_0_e55f16f79348fa5dd4be447b5a21a125.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Виктор Бут много лет ждет помощи от РФ, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс надо использовать, важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника, заявил РИА Новости депутат ГД от ЕР Олег Морозов."Виктор Бут незаконно осуждён и много лет ждет помощи от российского государства. Поэтому, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс, на мой взгляд, надо использовать. Это тот случай, когда важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника", - сказал он.Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание. При этом, по его словам, президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет. Белый дом позднее тоже подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.
https://ria.ru/20220727/obmen-1805462215.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_bd27643ae2560bbe704dbd7f0beb4f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор бут, пол уилан, бриттни грайнер, сша, россия, дело пола уилана
10:00 28.07.2022 (обновлено: 10:02 28.07.2022)
 
В Госдуме прокомментировали возможный обмен Бута

Депутат Госдумы Морозов об обмене Бута: если есть возможность, то шанс надо использовать

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Виктор Бут много лет ждет помощи от РФ, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс надо использовать, важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника, заявил РИА Новости депутат ГД от ЕР Олег Морозов.
"Виктор Бут незаконно осуждён и много лет ждет помощи от российского государства. Поэтому, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс, на мой взгляд, надо использовать. Это тот случай, когда важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника", - сказал он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание. При этом, по его словам, президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет. Белый дом позднее тоже подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 23:12
Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ
 
В миреВиктор БутПол УиланБриттни ГрайнерСШАРоссияДело Пола Уилана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала