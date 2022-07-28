10:00 28.07.2022 (обновлено: 10:02 28.07.2022)
В Госдуме прокомментировали возможный обмен Бута
Депутат Госдумы Морозов об обмене Бута: если есть возможность, то шанс надо использовать
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Виктор Бут много лет ждет помощи от РФ, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс надо использовать, важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника, заявил РИА Новости депутат ГД от ЕР Олег Морозов.
"Виктор Бут незаконно осуждён и много лет ждет помощи от российского государства. Поэтому, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс, на мой взгляд, надо использовать. Это тот случай, когда важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника", - сказал он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Грайнер и Уилана, но отказался раскрывать его содержание. При этом, по его словам, президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет. Белый дом позднее тоже подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.