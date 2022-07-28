https://ria.ru/20220728/boeing-1805570895.html

Boeing не прекратит продажу бортов Центральной Азии, заявили в Таджикистане

Boeing не прекратит продажу бортов Центральной Азии, заявили в Таджикистане - РИА Новости, 28.07.2022

Boeing не прекратит продажу бортов Центральной Азии, заявили в Таджикистане

Американская корпорация Boeing не исключила из списка покупателей своей продукции авиаперевозчиков стран Центральной Азии, заявили РИА Новости в руководстве... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:02

2022-07-28T14:02

2022-07-28T14:05

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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Американская корпорация Boeing не исключила из списка покупателей своей продукции авиаперевозчиков стран Центральной Азии, заявили РИА Новости в руководстве таджикской авиакомпании "Сомон Эйр".Ранее Boeing опубликовал на своем сайте прогноз на ближайшие 20 лет, в котором на картинке Россия и Центральная Азия были закрашены серым цветом, что могло означать отсутствие поставок. В отчете компании отмечалось, что спрос на самолеты там существует, однако уровень неопределенности ситуации и того, как долго эта будет длиться - высокий, "поэтому мы решили не публиковать прогноз для России и Центральной Азии"."После того, как в СМИ прошла такая информация, мы направили соответствующий запрос Boeing. В ответе представителей корпорации говорилось: о прекращении продажи самолетов странам Центральной Азии речи быть не может", - сказал агентству заместитель главы авиакомпания "Сомон Эйр" Абдулкосим Валиев.Валиев также сообщил, что до конца августа месяца авиапарк "Сомон Эйр" пополнится двумя самолетами Boeing 737 800, договоры на них были подписаны в феврале. "Эти авиалайнеры не новые, они эксплуатировались четыре-пять лет, но они находятся в хорошем состоянии. Самолёты приобретены на лизинговой основе на определённый срок", - сказал он.По его словам, авиакомпания проводит переговоры практически со всеми мировыми авиапроизводителями по вопросу приобретения воздушных судов, в частности, переговоры ведутся с компаниями с Airbus, АТР, Embraer. "Приоритетом для "Сомон Эйр" в этом плане является приобретение самолетов с экономичным расходом топлива", - отметил замдиректора авиакомпании.В ближайшие пять лет авиакомпания планирует увеличить авиапарк с 6 до 10 самолётов. В настоящее время в авиапарке "Сомон Эйр" находится шесть самолётов, из которых эксплуатируются четыре. С увеличением количества самолётов авиакомпания планирует в ближайшем будущем открыть новые рейсы по таким маршрутам, как Пекин, Сеул, Лондон. "Также будут восстановлены рейсы в Жуковский, увеличены частоты рейсов в Новосибирск, Самару, Екатеринбург, открыт рейс на Минводы", - добавил Валиев.

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экономика, россия, атр, boeing 737, airbus, центральная азия, новости - туризм