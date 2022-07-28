14:02 28.07.2022 (обновлено: 14:05 28.07.2022)
Boeing не прекратит продажу бортов Центральной Азии, заявили в Таджикистане
"Сомон Эйр": Boeing не прекратит продажу самолетов в Центральную Азию
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Американская корпорация Boeing не исключила из списка покупателей своей продукции авиаперевозчиков стран Центральной Азии, заявили РИА Новости в руководстве таджикской авиакомпании "Сомон Эйр".
Ранее Boeing опубликовал на своем сайте прогноз на ближайшие 20 лет, в котором на картинке Россия и Центральная Азия были закрашены серым цветом, что могло означать отсутствие поставок. В отчете компании отмечалось, что спрос на самолеты там существует, однако уровень неопределенности ситуации и того, как долго эта будет длиться - высокий, "поэтому мы решили не публиковать прогноз для России и Центральной Азии".
"После того, как в СМИ прошла такая информация, мы направили соответствующий запрос Boeing. В ответе представителей корпорации говорилось: о прекращении продажи самолетов странам Центральной Азии речи быть не может", - сказал агентству заместитель главы авиакомпания "Сомон Эйр" Абдулкосим Валиев.
Валиев также сообщил, что до конца августа месяца авиапарк "Сомон Эйр" пополнится двумя самолетами Boeing 737 800, договоры на них были подписаны в феврале. "Эти авиалайнеры не новые, они эксплуатировались четыре-пять лет, но они находятся в хорошем состоянии. Самолёты приобретены на лизинговой основе на определённый срок", - сказал он.
По его словам, авиакомпания проводит переговоры практически со всеми мировыми авиапроизводителями по вопросу приобретения воздушных судов, в частности, переговоры ведутся с компаниями с Airbus, АТР, Embraer. "Приоритетом для "Сомон Эйр" в этом плане является приобретение самолетов с экономичным расходом топлива", - отметил замдиректора авиакомпании.
В ближайшие пять лет авиакомпания планирует увеличить авиапарк с 6 до 10 самолётов. В настоящее время в авиапарке "Сомон Эйр" находится шесть самолётов, из которых эксплуатируются четыре. С увеличением количества самолётов авиакомпания планирует в ближайшем будущем открыть новые рейсы по таким маршрутам, как Пекин, Сеул, Лондон. "Также будут восстановлены рейсы в Жуковский, увеличены частоты рейсов в Новосибирск, Самару, Екатеринбург, открыт рейс на Минводы", - добавил Валиев.