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Байден высказался о "несправедливых экономических практиках" Китая - РИА Новости, 28.07.2022
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Байден высказался о "несправедливых экономических практиках" Китая
Байден высказался о "несправедливых экономических практиках" Китая - РИА Новости, 28.07.2022
Байден высказался о "несправедливых экономических практиках" Китая
Президент США Джо Байден высказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину обеспокоенность "несправедливыми экономическими практиками" КНР, но не конкретизировал... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T23:56
2022-07-28T23:56
китай
сша
экономика
джо байден
си цзиньпин
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден высказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину обеспокоенность "несправедливыми экономическими практиками" КНР, но не конкретизировал возможные ответные шаги с американской стороны, сообщила высокопоставленный представитель Белого дома."Президент Байден изложил президенту Си фундаментальные обеспокоенности несправедливыми экономическими практиками Китая, которые вредят американским рабочим, американским семьям. Но он не обсуждал с президентом Си потенциальные шаги, которые он может предпринять", - сказала она журналистам.Чиновница дала понять, что в ходе разговора не обсуждалась возможность частичной отмены таможенных пошлин на товары, импортируемые из Китая в США. В Белом доме говорят, что такой вариант был предложен Байдену в рамках мер, направленных на снижение инфляции.
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китай, сша, экономика, джо байден, си цзиньпин, в мире
23:56 28.07.2022
 
Байден высказался о "несправедливых экономических практиках" Китая

Байден высказал главе КНР обеспокоенность ее "несправедливыми экономическими практиками"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден высказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину обеспокоенность "несправедливыми экономическими практиками" КНР, но не конкретизировал возможные ответные шаги с американской стороны, сообщила высокопоставленный представитель Белого дома.
"Президент Байден изложил президенту Си фундаментальные обеспокоенности несправедливыми экономическими практиками Китая, которые вредят американским рабочим, американским семьям. Но он не обсуждал с президентом Си потенциальные шаги, которые он может предпринять", - сказала она журналистам.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 19:11
Байден и Си Цзиньпин обсудили Украину и Тайвань
Чиновница дала понять, что в ходе разговора не обсуждалась возможность частичной отмены таможенных пошлин на товары, импортируемые из Китая в США. В Белом доме говорят, что такой вариант был предложен Байдену в рамках мер, направленных на снижение инфляции.
 
КитайСШАЭкономикаДжо БайденСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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