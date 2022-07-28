Байден высказался о "несправедливых экономических практиках" Китая
Байден высказал главе КНР обеспокоенность ее "несправедливыми экономическими практиками"
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден высказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину обеспокоенность "несправедливыми экономическими практиками" КНР, но не конкретизировал возможные ответные шаги с американской стороны, сообщила высокопоставленный представитель Белого дома.
"Президент Байден изложил президенту Си фундаментальные обеспокоенности несправедливыми экономическими практиками Китая, которые вредят американским рабочим, американским семьям. Но он не обсуждал с президентом Си потенциальные шаги, которые он может предпринять", - сказала она журналистам.
Вчера, 19:11Байден и Си Цзиньпин обсудили Украину и Тайвань
Чиновница дала понять, что в ходе разговора не обсуждалась возможность частичной отмены таможенных пошлин на товары, импортируемые из Китая в США. В Белом доме говорят, что такой вариант был предложен Байдену в рамках мер, направленных на снижение инфляции.