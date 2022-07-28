https://ria.ru/20220728/bayden-1805737563.html

Байден высказался о "несправедливых экономических практиках" Китая

Байден высказался о "несправедливых экономических практиках" Китая - РИА Новости, 28.07.2022

Байден высказался о "несправедливых экономических практиках" Китая

Президент США Джо Байден высказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину обеспокоенность "несправедливыми экономическими практиками" КНР, но не конкретизировал... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T23:56

2022-07-28T23:56

2022-07-28T23:56

китай

сша

экономика

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден высказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину обеспокоенность "несправедливыми экономическими практиками" КНР, но не конкретизировал возможные ответные шаги с американской стороны, сообщила высокопоставленный представитель Белого дома."Президент Байден изложил президенту Си фундаментальные обеспокоенности несправедливыми экономическими практиками Китая, которые вредят американским рабочим, американским семьям. Но он не обсуждал с президентом Си потенциальные шаги, которые он может предпринять", - сказала она журналистам.Чиновница дала понять, что в ходе разговора не обсуждалась возможность частичной отмены таможенных пошлин на товары, импортируемые из Китая в США. В Белом доме говорят, что такой вариант был предложен Байдену в рамках мер, направленных на снижение инфляции.

https://ria.ru/20220728/bayden-1805695174.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, сша, экономика, джо байден, си цзиньпин, в мире