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Байден и Си Цзиньпин обсудили Украину и Тайвань

Байден и Си Цзиньпин обсудили Украину и Тайвань - РИА Новости, 29.07.2022

Байден и Си Цзиньпин обсудили Украину и Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсудили украинский кризис в ходе телефонного разговора, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-28T19:11

2022-07-28T19:11

2022-07-29T05:20

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ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсудили украинский кризис в ходе телефонного разговора, сообщает Центральное телевидение Китая."Лидеры двух стран обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин вновь представил принципиальную позицию Китая по этим вопросам", — говорится в материале.Также Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя", заявил Си Цзиньпин Байдену."Мы решительно выступаем против сепаратизма и "независимости Тайваня", а также вмешательства внешних сил", — приводит слова китайского лидера СМИ.ОН подчеркнул, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны "непоколебима"."Также главы двух государств считают, что состоявшийся звонок был искренним и обстоятельным, стороны договорились поддерживать контакты", — говорится в сообщении.В свою очередь, Байден подчеркнул, что политика США остается неизменной и США против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива, утверждается в распространенном релизе Белого дома.Ранее пресс-пул Белого дома объявил, что телефонный разговор политиков продолжался более двух часов.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.Во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства. По словам представителя Минобороны, Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

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в мире, си цзиньпин, китай, сша