https://ria.ru/20220728/banany-1805552943.html

Россельхознадзор выявил муху-горбатку в бананах из Эквадора

Россельхознадзор выявил муху-горбатку в бананах из Эквадора - РИА Новости, 28.07.2022

Россельхознадзор выявил муху-горбатку в бананах из Эквадора

Россельхознадзор зафиксировал очередное выявление многоядной мухи-горбатки в бананах из Эквадора, сообщает ведомство. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:24

2022-07-28T13:24

2022-07-28T13:24

продукты

эквадор

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал очередное выявление многоядной мухи-горбатки в бананах из Эквадора, сообщает ведомство."В июле в морском порту Санкт-Петербурга при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии эквадорских бананов общим весом 93,6 тонны инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Росссельхознадзора было выявлено насекомое, по морфологическим признакам сходное с указанным карантинным объектом", - говорится в сообщении.Позже наличие вредителя, в том числе в жизнеспособном состоянии, было подтверждено лабораторной экспертизой."В отношении партии продукции будут приняты меры в соответствии с законодательством ЕАЭС в области карантина растений", - подчеркивает Россельхознадзор.Аналогичные случаи были зафиксированы в марте и апреле 2022 года. Зараженными оказались партии бананов, поступивших в Санкт-Петербург из Эквадора, общим объемом более 236,6 тонны. Ведомство выражает обеспокоенность такими неоднократными случаями.Многоядная муха-горбатка - универсальный вредитель запасов. Она может заражать многие продукты питания, включая муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу, а также способна наносить существенный вред грибным плантациям.

https://rsport.ria.ru/20220421/banan-1784653988.html

https://ria.ru/20220726/postavki-1805060749.html

эквадор

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, эквадор, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, общество