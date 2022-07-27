23:36 27.07.2022 (обновлено: 02:19 28.07.2022)
Украинские войска пытаются отступить к Соледару
В народной милиции ЛНР заявили о попытках отступления ВСУ от Северска к Соледару
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска пытаются отступить от Северска к Соледару, но им мешает работа артиллерийских подразделений союзных сил, заявил журналистам командир второго огневого взвода Народной милиции ЛНР с позывным Тимоха.
"Сейчас они (украинские войска. — Прим. ред.) в основном пытаются отступить от Северска на Соледар, мы им этого не даем делать, держим их на одном уровне. Поражаем, уничтожаем. Они пытаются, но у них не получается", — рассказал он.
Военнослужащий уточнил, что удары артиллерии союзных сил корректируют при помощи беспилотников.
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в Киеве принято решение о поэтапном выводе войск из Северска.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.