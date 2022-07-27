https://ria.ru/20220727/vich-1805419777.html

Мужчина в Калифорнии стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ

Мужчина в Калифорнии стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ - РИА Новости, 27.07.2022

Мужчина в Калифорнии стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ

Мужчина в калифорнийской клинике "Город Надежды" стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ-инфекции, сообщило медицинское учреждение. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:53

2022-07-27T18:53

2022-07-27T18:53

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здоровье - общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина в калифорнийской клинике "Город Надежды" стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ-инфекции, сообщило медицинское учреждение.Как сообщается в коммюнике, размещенном на платформе Business Wire, ремиссия 66-летнего пациента, имя которого не называется, произошла после трансплантации стволовых клеток для лечения лейкемии. Он был инфицирован ВИЧ в 1988 году.По разным методикам подсчета, к настоящему времени были известны три или четыре больных, излечившихся от ВИЧ. Калифорнийский пациент стал самым пожилым из них. Кроме того, он прожил с ВИЧ более 31 года – дольше всех остальных пациентов, достигших ремиссии."После трансплантации у пациента "Города Надежды" не было никаких признаков репликации вируса ВИЧ. Он прекратил принимать антиретровирусную терапию против ВИЧ в марте 2021 года", - говорится в заявлении. Медики отмечают, что терапия могла быть прекращена и раньше, но пациент хотел дождаться вакцинации против COVID-19.

https://ria.ru/20220725/vich-1804352202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, калифорния, сша, вич, здоровье, здоровье - общество