https://ria.ru/20220727/vich-1805419777.html
Мужчина в Калифорнии стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ
Мужчина в Калифорнии стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ - РИА Новости, 27.07.2022
Мужчина в Калифорнии стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ
Мужчина в калифорнийской клинике "Город Надежды" стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ-инфекции, сообщило медицинское учреждение. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:53
2022-07-27T18:53
2022-07-27T18:53
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина в калифорнийской клинике "Город Надежды" стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ-инфекции, сообщило медицинское учреждение.Как сообщается в коммюнике, размещенном на платформе Business Wire, ремиссия 66-летнего пациента, имя которого не называется, произошла после трансплантации стволовых клеток для лечения лейкемии. Он был инфицирован ВИЧ в 1988 году.По разным методикам подсчета, к настоящему времени были известны три или четыре больных, излечившихся от ВИЧ. Калифорнийский пациент стал самым пожилым из них. Кроме того, он прожил с ВИЧ более 31 года – дольше всех остальных пациентов, достигших ремиссии."После трансплантации у пациента "Города Надежды" не было никаких признаков репликации вируса ВИЧ. Он прекратил принимать антиретровирусную терапию против ВИЧ в марте 2021 года", - говорится в заявлении. Медики отмечают, что терапия могла быть прекращена и раньше, но пациент хотел дождаться вакцинации против COVID-19.
https://ria.ru/20220725/vich-1804352202.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, сша, вич, здоровье, здоровье - общество
Мужчина в Калифорнии стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ
Мужчина из калифорнийской клиники стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Мужчина в калифорнийской клинике "Город Надежды" стал старейшим в мире пациентом, излечившимся от ВИЧ-инфекции, сообщило
медицинское учреждение.
Как сообщается в коммюнике, размещенном на платформе Business Wire, ремиссия 66-летнего пациента, имя которого не называется, произошла после трансплантации стволовых клеток для лечения лейкемии. Он был инфицирован ВИЧ в 1988 году.
По разным методикам подсчета, к настоящему времени были известны три или четыре больных, излечившихся от ВИЧ. Калифорнийский пациент стал самым пожилым из них. Кроме того, он прожил с ВИЧ более 31 года – дольше всех остальных пациентов, достигших ремиссии.
"После трансплантации у пациента "Города Надежды" не было никаких признаков репликации вируса ВИЧ. Он прекратил принимать антиретровирусную терапию против ВИЧ в марте 2021 года", - говорится в заявлении. Медики отмечают, что терапия могла быть прекращена и раньше, но пациент хотел дождаться вакцинации против COVID-19.