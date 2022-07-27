https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805358428.html
Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах
Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах - РИА Новости, 27.07.2022
Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах
Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах, проводится внутренняя проверка - ГУМВД РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:48
2022-07-27T15:48
2022-07-27T15:48
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах, проводится внутренняя проверка - ГУМВДРИА Новости / Динамика дня
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Материал дополняется
Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах
ГУМВД проводит проверку по обращениям матери убитой в Новосибирске девушки об угрозах