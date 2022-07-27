https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805358428.html

Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах

Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах - РИА Новости, 27.07.2022

Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах

Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах, проводится внутренняя проверка - ГУМВД РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:48

2022-07-27T15:48

2022-07-27T15:48

происшествия

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Мать убитой в Новосибирске девушки три раза заявляла в полицию об угрозах, проводится внутренняя проверка - ГУМВДРИА Новости / Динамика дня

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия