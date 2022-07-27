https://ria.ru/20220727/test-1805234636.html

Россия передала нескольким странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян

Россия передала нескольким странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян - РИА Новости, 27.07.2022

Россия передала нескольким странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян

Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:03

2022-07-27T09:03

2022-07-27T09:03

россия

армения

казахстан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в ведомстве сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России."Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении.

россия

армения

казахстан

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, казахстан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)