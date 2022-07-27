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Россия передала нескольким странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян
Россия передала нескольким странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян - РИА Новости, 27.07.2022
Россия передала нескольким странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян
Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:03
2022-07-27T09:03
2022-07-27T09:03
россия
армения
казахстан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в ведомстве сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России."Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении.
россия
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, казахстан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия передала нескольким странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян
Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тесты на оспу обезьян