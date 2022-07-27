https://ria.ru/20220727/subsidii-1805364089.html

Власти выделят производителям овощей субсидии на агротехнологические работы

Власти выделят производителям овощей субсидии на агротехнологические работы - РИА Новости, 27.07.2022

Власти выделят производителям овощей субсидии на агротехнологические работы

Российские власти в рамках нового федерального проекта будут выделять производителям картофеля и других овощей субсидии на агротехнологические работы, сообщил... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:07

2022-07-27T16:07

2022-07-27T16:07

экономика

дмитрий патрушев

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

михаил мишустин

кашира

московская область (подмосковье)

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КАШИРА (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Российские власти в рамках нового федерального проекта будут выделять производителям картофеля и других овощей субсидии на агротехнологические работы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин при посещении тепличного комплекса "Агрокультура групп" в подмосковной Кашире.Под агротехнологическими работами понимается обработка почв, внесение удобрений, подготовка семян и посадочного материала, посев и посадка, уход за посевами, а также уборка урожая.Глава кабмина заверил, что государство продолжит помогать сельхозпроизводителям. "Новый федеральный проект сейчас в работе: мы будем давать субсидии на агротехнологические работы при производстве и овощей, и картофеля. Это очень важно", - рассказал он.Как уточнил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, "федеральный проект по овощам... заработает с 2023 года". "Мы там консолидируем все те меры поддержки, которые были у нас по овощам, добавим с учетом необходимости проведения агротехнических работ", - пояснил он, добавив, что в большей степени проект будет затрагивать производство овощей открытого грунта.Мишустин обратил внимание, что, согласно целевым показателям этого проекта, производство овощей к 2030 году должно вырасти на 20%, картофеля - на 18%. "Но самое главное, чтобы это было на нашем базовом материале", - подчеркнул он, отметив, что развивать отечественную селекцию, семеноводство нужно для обеспечения продбезопасности страны.При этом глава Минсельхоза указал, что еще в позапрошлом году в России производилось около 1 миллиона тонн овощей закрытого грунта. "В прошлом году - 1,5 (миллиона тонн) уже. В этом будет еще больше", - рассказал Патрушев. По его словам, это позволяет "в меньшей степени в осенне-зимний период закупать продукцию за рубежом".

https://ria.ru/20220725/ivan-chay-1804824561.html

https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html

россия

кашира

московская область (подмосковье)

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экономика, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, кашира, московская область (подмосковье)