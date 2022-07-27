https://ria.ru/20220727/strimery-1805382059.html
В Госдуме начали разработку проекта о блокировке аккаунтов треш-стримеров
В Госдуме начали разработку проекта о блокировке аккаунтов треш-стримеров - РИА Новости, 27.07.2022
В Госдуме начали разработку проекта о блокировке аккаунтов треш-стримеров
Законопроект о блокировке и обнулении аккаунтов "треш-стримеров" находится в разработке, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:51
2022-07-27T16:51
2022-07-27T16:53
общество
технологии
россия
госдума рф
единая россия
артем метелев (депутат)
борис чернышов (депутат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Законопроект о блокировке и обнулении аккаунтов "треш-стримеров" находится в разработке, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.Он отметил, что также стоит обратить внимание также на финансовую сторону деятельности "треш-стримеров".Говоря о "черных списках" для блогеров, политик добавил, что идея не актуальна, а их попадание туда может сделать их еще популярнее: "Для чего "черный список" – чтобы их никуда не пускали? Их и так никуда не пускают, многих из них считают, что они просто люди неадекватные".Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") написал ранее в Telegram-канале, что "аморальных блогеров" нужно наказывать максимально жестко и подумать о специальном реестре для них с последующей блокировкой услуг связи.
https://ria.ru/20220217/tresh-strimery-1773306522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, госдума рф, единая россия, артем метелев (депутат), борис чернышов (депутат)
16:51 27.07.2022 (обновлено: 16:53 27.07.2022)
В Госдуме начали разработку проекта о блокировке аккаунтов треш-стримеров
В Госдуме начали разработку законопроекта об ограничении аудитории для треш-стримеров
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Законопроект о блокировке и обнулении аккаунтов "треш-стримеров" находится в разработке, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.
"Здесь надо ограничивать аудиторию абсолютно серьезно, блокируя привлечение новых подписчиков, обнуляя аккаунты… Он (законопроект) у нас готовится уже", - сказал он.
Он отметил, что также стоит обратить внимание также на финансовую сторону деятельности "треш-стримеров".
"Нужно с одной стороны блокировать и их донаты, соответственно пожертвования, которые им присылают", - уточнил он.
Говоря о "черных списках" для блогеров, политик добавил, что идея не актуальна, а их попадание туда может сделать их еще популярнее: "Для чего "черный список" – чтобы их никуда не пускали? Их и так никуда не пускают, многих из них считают, что они просто люди неадекватные".
Глава комитета Госдумы
по молодежной политике Артем Метелев
("Единая Россия
") написал ранее в Telegram-канале, что "аморальных блогеров" нужно наказывать максимально жестко и подумать о специальном реестре для них с последующей блокировкой услуг связи.