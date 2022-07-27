https://ria.ru/20220727/strimery-1805382059.html

В Госдуме начали разработку проекта о блокировке аккаунтов треш-стримеров

В Госдуме начали разработку проекта о блокировке аккаунтов треш-стримеров - РИА Новости, 27.07.2022

В Госдуме начали разработку проекта о блокировке аккаунтов треш-стримеров

Законопроект о блокировке и обнулении аккаунтов "треш-стримеров" находится в разработке, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:51

2022-07-27T16:51

2022-07-27T16:53

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госдума рф

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артем метелев (депутат)

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Законопроект о блокировке и обнулении аккаунтов "треш-стримеров" находится в разработке, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.Он отметил, что также стоит обратить внимание также на финансовую сторону деятельности "треш-стримеров".Говоря о "черных списках" для блогеров, политик добавил, что идея не актуальна, а их попадание туда может сделать их еще популярнее: "Для чего "черный список" – чтобы их никуда не пускали? Их и так никуда не пускают, многих из них считают, что они просто люди неадекватные".Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") написал ранее в Telegram-канале, что "аморальных блогеров" нужно наказывать максимально жестко и подумать о специальном реестре для них с последующей блокировкой услуг связи.

https://ria.ru/20220217/tresh-strimery-1773306522.html

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общество, технологии, россия, госдума рф, единая россия, артем метелев (депутат), борис чернышов (депутат)