https://ria.ru/20220727/sochi-1805230183.html

Дожди в Сочи подтопили десять придомовых территорий

Дожди в Сочи подтопили десять придомовых территорий - РИА Новости, 27.07.2022

Дожди в Сочи подтопили десять придомовых территорий

Дожди, прошедшие в Сочи минувшей ночью, вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, там сейчас откачивают воду, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:23

2022-07-27T08:23

2022-07-27T08:23

происшествия

сочи

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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Дожди, прошедшие в Сочи минувшей ночью, вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, там сейчас откачивают воду, сообщает в среду пресс-служба администрации города.В Сочи действует штормовое предупреждения по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, грозы, град, сход селя с гор."Подтоплено 10 придомовых территорий. Сотрудники Службы спасения города Сочи, других аварийно-спасательных и коммунальных предприятий курорта откачивают воду", - указывается в релизе.По данным пресс-службы мэрии, небольшие подтопления наблюдались на федеральных трассах, в районе Головинки упало дерево, в три часа ночи из-за подъема уровня воды сработали датчики на реке Западный Дагомыс, там включили сирены. Сейчас движение по автодорогам осуществляется штатно, вода в реке Восточный Дагомыс находится в русле, пострадавших нет.

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи