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Дожди в Сочи подтопили десять придомовых территорий - РИА Новости, 27.07.2022
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Дожди в Сочи подтопили десять придомовых территорий
Дожди в Сочи подтопили десять придомовых территорий - РИА Новости, 27.07.2022
Дожди в Сочи подтопили десять придомовых территорий
Дожди, прошедшие в Сочи минувшей ночью, вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, там сейчас откачивают воду, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:23
2022-07-27T08:23
происшествия
сочи
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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Дожди, прошедшие в Сочи минувшей ночью, вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, там сейчас откачивают воду, сообщает в среду пресс-служба администрации города.В Сочи действует штормовое предупреждения по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, грозы, град, сход селя с гор."Подтоплено 10 придомовых территорий. Сотрудники Службы спасения города Сочи, других аварийно-спасательных и коммунальных предприятий курорта откачивают воду", - указывается в релизе.По данным пресс-службы мэрии, небольшие подтопления наблюдались на федеральных трассах, в районе Головинки упало дерево, в три часа ночи из-за подъема уровня воды сработали датчики на реке Западный Дагомыс, там включили сирены. Сейчас движение по автодорогам осуществляется штатно, вода в реке Восточный Дагомыс находится в русле, пострадавших нет.
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происшествия, сочи
08:23 27.07.2022
 
Дожди в Сочи подтопили десять придомовых территорий

Администрация Сочи сообщила, что дожди подтопили десять придомовых территорий

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗдание пиццерии, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
Здание пиццерии, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Здание пиццерии, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Дожди, прошедшие в Сочи минувшей ночью, вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, там сейчас откачивают воду, сообщает в среду пресс-служба администрации города.
В Сочи действует штормовое предупреждения по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, грозы, град, сход селя с гор.
"Подтоплено 10 придомовых территорий. Сотрудники Службы спасения города Сочи, других аварийно-спасательных и коммунальных предприятий курорта откачивают воду", - указывается в релизе.
По данным пресс-службы мэрии, небольшие подтопления наблюдались на федеральных трассах, в районе Головинки упало дерево, в три часа ночи из-за подъема уровня воды сработали датчики на реке Западный Дагомыс, там включили сирены. Сейчас движение по автодорогам осуществляется штатно, вода в реке Восточный Дагомыс находится в русле, пострадавших нет.
Последствия наводнения в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
1 из 10

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

Девушка идет по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Соч
2 из 10

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
3 из 10

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
4 из 10

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

Мужчина у автомобиля, пострадавшего из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
5 из 10

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

Здание пиццерии, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
6 из 10

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, в Виноградном переулке в Сочи
7 из 10

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

Последствия сильного наводнения в Сочи
8 из 10

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

Улица Донская в Сочи, пострадавшая из-за сильного наводнения
9 из 10

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
10 из 10

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
5 из 10

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
6 из 10

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
10 из 10

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
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