Последствия наводнения в Сочи
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.
Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.
Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.
Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.
Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.
Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.
Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.
В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.
В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.
С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.
С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.
Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.
Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.
В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.
В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.
Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.
Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.
После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.
После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.