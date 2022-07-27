https://ria.ru/20220727/shakira-1805294052.html

Шакира отказалась от сделки с прокуратурой Испании

Шакира отказалась от сделки с прокуратурой Испании - РИА Новости, 27.07.2022

Шакира отказалась от сделки с прокуратурой Испании

Колумбийская певица Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, пишет газета Pais со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:36

2022-07-27T14:36

2022-07-27T14:36

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, пишет газета Pais со ссылкой на источники в суде.Как сообщается, Шакира не приняла предложение, так как посчитала его несоразмерным и идущим вразрез с ее интересами. Она обвинила прокуратуру в "бескомпромиссности" и использовании "неподобающих средств давления". При этом издание отмечает, что артистка имеет право передумать – согласиться с прокуратурой можно до самого дня начала суда.Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год, когда Шакира была налоговым резидентом в Испании. Сообщалось, что певица выводила средства на счета в офшорах.

https://ria.ru/20220727/littlebig-1805282555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шакира, шоу-бизнес