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Шакира отказалась от сделки с прокуратурой Испании - РИА Новости, 27.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220727/shakira-1805294052.html
Шакира отказалась от сделки с прокуратурой Испании
Шакира отказалась от сделки с прокуратурой Испании - РИА Новости, 27.07.2022
Шакира отказалась от сделки с прокуратурой Испании
Колумбийская певица Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, пишет газета Pais со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:36
2022-07-27T14:36
шоубиз
знаменитости
шакира
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, пишет газета Pais со ссылкой на источники в суде.Как сообщается, Шакира не приняла предложение, так как посчитала его несоразмерным и идущим вразрез с ее интересами. Она обвинила прокуратуру в "бескомпромиссности" и использовании "неподобающих средств давления". При этом издание отмечает, что артистка имеет право передумать – согласиться с прокуратурой можно до самого дня начала суда.Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год, когда Шакира была налоговым резидентом в Испании. Сообщалось, что певица выводила средства на счета в офшорах.
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знаменитости, шакира, шоу-бизнес
14:36 27.07.2022
 
Шакира отказалась от сделки с прокуратурой Испании

Шакира не пошла на сделку с прокуратурой Испании по делу о неуплате налогов

© @instagram/shakiraСтоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
© @instagram/shakira
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Колумбийская певица Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, пишет газета Pais со ссылкой на источники в суде.

"Шакира в среду утром отказалась от предложенного прокуратурой соглашения, чтобы избежать суда", – пишет издание, отмечая, что ее адвокаты несколько недель вели переговоры с прокуратурой.

Как сообщается, Шакира не приняла предложение, так как посчитала его несоразмерным и идущим вразрез с ее интересами. Она обвинила прокуратуру в "бескомпромиссности" и использовании "неподобающих средств давления". При этом издание отмечает, что артистка имеет право передумать – согласиться с прокуратурой можно до самого дня начала суда.

"Певица полностью верит в свою невиновность", – говорит источник в окружении Шакиры.

Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год, когда Шакира была налоговым резидентом в Испании. Сообщалось, что певица выводила средства на счета в офшорах.
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