https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805351625.html

Итальянская компания отказалась от крупных проектов в России из-за санкций

Итальянская компания отказалась от крупных проектов в России из-за санкций - РИА Новости, 27.07.2022

Итальянская компания отказалась от крупных проектов в России из-за санкций

Итальянской инжиниринговой компании Saipem пришлось отказаться от осуществления двух крупных проектов в России в связи с санкциями, введенными ранее ЕС, сообщил РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:28

2022-07-27T15:28

2022-07-27T15:28

экономика

россия

saipem

италия

санкции в отношении россии

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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Итальянской инжиниринговой компании Saipem пришлось отказаться от осуществления двух крупных проектов в России в связи с санкциями, введенными ранее ЕС, сообщил в среду журналистам генеральный директор компании Алессандро Пулити.Он указал, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Москве и о контракте на бурение газовых скважин в арктических водах с использованием самоподъемной плавучей установки Perro Negro 8. По словам гендиректора, эта платформа в настоящее время задействована в другом месте.В ходе онлайн-встречи с представителями СМИ по итогам деятельности Saipem в первом полугодии 2022 года Пулити подчеркнул, что данное решение было принято "во исполнение установленных правил и в целях сокращения рисков".Представляя в марте стратегический план развития группы на 2022-2025 годы, Пулити заявил, что Saipem намерена соблюдать санкции в отношении всех совместных проектов, осуществлением которых она занималась в РФ.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220727/borrel-1805271119.html

https://ria.ru/20220727/gaz-1805265508.html

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экономика, россия, saipem, италия, санкции в отношении россии