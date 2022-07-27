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Итальянская компания отказалась от крупных проектов в России из-за санкций - РИА Новости, 27.07.2022
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Итальянская компания отказалась от крупных проектов в России из-за санкций
Итальянская компания отказалась от крупных проектов в России из-за санкций - РИА Новости, 27.07.2022
Итальянская компания отказалась от крупных проектов в России из-за санкций
Итальянской инжиниринговой компании Saipem пришлось отказаться от осуществления двух крупных проектов в России в связи с санкциями, введенными ранее ЕС, сообщил РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:28
2022-07-27T15:28
экономика
россия
saipem
италия
санкции в отношении россии
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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Итальянской инжиниринговой компании Saipem пришлось отказаться от осуществления двух крупных проектов в России в связи с санкциями, введенными ранее ЕС, сообщил в среду журналистам генеральный директор компании Алессандро Пулити.Он указал, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Москве и о контракте на бурение газовых скважин в арктических водах с использованием самоподъемной плавучей установки Perro Negro 8. По словам гендиректора, эта платформа в настоящее время задействована в другом месте.В ходе онлайн-встречи с представителями СМИ по итогам деятельности Saipem в первом полугодии 2022 года Пулити подчеркнул, что данное решение было принято "во исполнение установленных правил и в целях сокращения рисков".Представляя в марте стратегический план развития группы на 2022-2025 годы, Пулити заявил, что Saipem намерена соблюдать санкции в отношении всех совместных проектов, осуществлением которых она занималась в РФ.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220727/borrel-1805271119.html
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экономика, россия, saipem, италия, санкции в отношении россии
15:28 27.07.2022
 
Итальянская компания отказалась от крупных проектов в России из-за санкций

Итальянская Saipem отказалась от двух крупных проектов в России из-за санкций

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Итальянской инжиниринговой компании Saipem пришлось отказаться от осуществления двух крупных проектов в России в связи с санкциями, введенными ранее ЕС, сообщил в среду журналистам генеральный директор компании Алессандро Пулити.
Он указал, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Москве и о контракте на бурение газовых скважин в арктических водах с использованием самоподъемной плавучей установки Perro Negro 8. По словам гендиректора, эта платформа в настоящее время задействована в другом месте.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию
В ходе онлайн-встречи с представителями СМИ по итогам деятельности Saipem в первом полугодии 2022 года Пулити подчеркнул, что данное решение было принято "во исполнение установленных правил и в целях сокращения рисков".
Представляя в марте стратегический план развития группы на 2022-2025 годы, Пулити заявил, что Saipem намерена соблюдать санкции в отношении всех совместных проектов, осуществлением которых она занималась в РФ.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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11:18
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ЭкономикаРоссияSaipemИталияСанкции в отношении России
 
 
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