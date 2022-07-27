https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html

Тепловой нокаут. Европейцев убивает экстремальная жара

Тепловой нокаут. Европейцев убивает экстремальная жара - РИА Новости, 27.07.2022

Тепловой нокаут. Европейцев убивает экстремальная жара

Июльский скачок термометров в Европе дал повод для усиления алармистских прогнозов. Многие ученые считают, что смертельно опасные волны тепла в Северном... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:00

2022-07-27T08:00

2022-07-27T08:01

наука

западная европа

россия

европа

погода

климат

глобальное потепление

потепление

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Николай Гурьянов. Июльский скачок термометров в Европе дал повод для усиления алармистских прогнозов. Многие ученые считают, что смертельно опасные волны тепла в Северном полушарии участятся. Но статистика погодных рекордов показывает: с климатическим будущим все не так однозначно.Атмосферный заторКомфортную погоду в Северном полушарии обеспечивает стабильная атмосферная циркуляция, когда циклоны сменяются антициклонами, так что ни сильная жара, ни дожди не задерживаются над тем или иным регионом подолгу.Однако иногда система ломается. В движении вдоль широтного круга происходят "заторы": циклоны и антициклоны надолго замирают на месте, поэтому в одних частях полушария стоит испепеляющая жара, а в других — прохладная и дождливая погода.В июле 2022-го блокирующий антициклон задержался над Западной Европой. Основной ущерб жара нанесла странам Пиренейского полуострова — Испании и Португалии."Мощный устойчивый антициклон долгое время стационировал над определенной территорией. Происходила очень сильная теплая адвекция (перемещение в горизонтальном направлении. — Прим. ред.) горячего тропического воздуха. Результатом стали чрезвычайно высокие температуры — 45 градусов в Испании и 47 градусов в Португалии", — объясняет ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра "Метео" Михаил Локощенко.Чуть позднее, когда антициклон стал смещаться восточнее и область жары накрыла Соединенное Королевство, там был побит исторический рекорд: 19 июля в аэропорту Хитроу в Лондоне температура воздуха достигла 40,2 градуса. Из-за последствий такой погоды в Европе погибло более тысячи человек, главным образом на Пиренеях.Аномалии и катастрофыДвумя годами ранее Метеорологическая служба Великобритании выпустила прогноз, согласно которому знойные дни станут типичным явлением для страны к 2050 году. Теперь в СМИ звучат опасения, что предсказание сбывается преждевременно.В последние годы Северное полушарие регулярно подвергается тепловым ударам, причем в разных регионах. В 2021-м погодная аномалия обрушилась на западную часть Северной Америки, спровоцировав сотни человеческих смертей, массовую гибель прибрежных морских животных и масштабные лесные пожары. В 2020-м в тропический курорт превратилась Сибирь — в Верхоянске, одном из претендентов на звание "полюс холода", зафиксировали температуру 38 градусов по Цельсию.Многие специалисты считают, что подобные явления будут происходить чаще. Согласно недавнему исследованию ученых из Китайской академии наук, количество экстремальных волн тепла в Северном полушарии в ближайшие годы увеличится более чем на 30 процентов. Авторы работы выяснили причины прошлогодней жары в США и Канаде. Они проверили, как на температуру воздуха повлияли естественные процессы — например, атмосферная циркуляция — и воздействие человека. Согласно их выводам, многолетнее потепление в регионе на две трети обусловлено антропогенными парниковыми газами.Однако Локощенко считает, что случаи аномальной жары напрямую не связаны с долговременным изменением климата. А значит, и предсказать их учащение в ближайшие годы нельзя."Во многом это просто стечение обстоятельств. Оно связано с совокупностью синоптических процессов, когда разные причины, вызывающие повышение температуры воздуха, наблюдаются одновременно, входят в резонанс и взаимно усиливают друг друга", — говорит эксперт.Не все рекорды побитыКлиматолог признает: поскольку глобальное потепление действительно происходит, вероятность подобных погодных аномалий должна повышаться. "Но точно оценить ее сложно, потому что случаи по-настоящему катастрофической жары чрезвычайно редки и выборка слишком мала для статистического анализа", — обращает внимание Локощенко.Речь идет о двух эпизодах, на фоне которых которых нынешняя жара выглядит довольно безобидно. В 2003 году в Западной Европе погибли 72 тысячи человек. Сильнее всего пострадала Франция. Например, в Осере, городе в центральной части страны, несколько дней подряд держалась температура выше 40 градусов. Второй случай произошел в 2010-м в европейской части России: пекло, установившееся над Среднерусской равниной почти на два месяца, унесло жизни 55 тысяч человек.Ученый напоминает: хотя в Соединенном Королевстве был побит вековой рекорд температуры воздуха, в соседней Ирландии, несмотря на аномальную жару, устоял прежний максимум, зафиксированный еще в 1887-м. То есть показатель в 33,3 градуса держится 135 лет. И сейчас температура немного не достигла этой отметки.Тепловые рекорды в Москве тоже случаются нечасто. Максимальную температуру воздуха в российской столице зафиксировали 29 июля 2010 года — 38,2 градуса Цельсия. Предыдущий самый высокий показатель отметили в 1920-м. А за последние 12 лет температура в столице даже не приблизилась ни к старому рекорду, ни тем более к новому.По словам Локощенко, если бы аномальная жара как явление была бы напрямую связана с изменениями климата, то ее повторяемость от года к году устойчиво росла и показатели постоянно бы обновлялись. Сам факт того, что до сих пор не побиты рекорды максимальных температур столетней давности, говорит об отсутствии прямой связи, уверен эксперт.Кто следующийПогодные аномалии похожи на лотерею или, лучше сказать, русскую рулетку. Этим летом не повезло Западной Европе. Предсказать, кто окажется на гигантской "сковородке" в следующий раз, чрезвычайно сложно."Блокирующий антициклон — это палка о двух концах. В западной и центральной его части наблюдаются чрезвычайно высокие значения температуры воздуха, но на восточной периферии, напротив, прохладно и дождливо. Поэтому как повезет — с какой стороны барического образования мы окажемся, такая погода у нас и будет", — указывает Локощенко.Летом 2003 года антициклон задержался на территории западнее границ России, поэтому аномальная жара охватила Западную Европу, а у нас была вполне обычная и даже прохладная погода. В 2010-м, когда в европейской части России стоял катастрофический зной (особенно сильно тогда пострадали Московский регион и соседние области), где-то за Уралом, наоборот, было холодно и дождливо.Что касается нынешней жары в Центральной России, то, по прогнозам синоптиков, к концу недели она пойдет на спад.

https://ria.ru/20220621/arktika-1796837804.html

https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html

https://ria.ru/20220503/solntse-1785308588.html

https://ria.ru/20220429/puls-1785951416.html

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