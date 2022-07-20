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В Великобритании зафиксировали новый температурный рекорд - РИА Новости, 20.07.2022
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В Великобритании зафиксировали новый температурный рекорд
В Великобритании зафиксировали новый температурный рекорд - РИА Новости, 20.07.2022
В Великобритании зафиксировали новый температурный рекорд
Температурный рекорд в Великобритании был побит по меньшей мере в 34 местах в минувший вторник, максимальная температура кое-где достигала 40,3 градусов,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:20
2022-07-20T11:20
в мире
садик хан
великобритания
линкольншир
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Температурный рекорд в Великобритании был побит по меньшей мере в 34 местах в минувший вторник, максимальная температура кое-где достигала 40,3 градусов, сообщила метеорологическая служба.В понедельник и вторник в Великобритании стояла рекордная жара, в связи с чем в стране впервые в истории объявили красный уровень опасности."По меньшей мере в 34 местах (температура) превысила предыдущий рекорд в 38,7 градусов, зафиксированный в Великобритании", - говорится на страничке ведомства в Twitter.Рекордные 40,3 градуса были зафиксированы в графстве Линкольншир на востоке Англии, отметила служба.В ночь на 19 июля был также побит рекорд ночной температуры, в графстве Суррей столбики термометров не опустились ниже 25,8 градусов, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами в городе критической на фоне аномальной жары. В связи с участившимися случаями пожаров в Лондоне пожарная служба города объявила чрезвычайную ситуацию.
https://ria.ru/20220719/pozhary-1803542705.html
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в мире, садик хан, великобритания, линкольншир, англия
11:20 20.07.2022
 
В Великобритании зафиксировали новый температурный рекорд

Жара в Великобритании побила температурный рекорд, достигнув 40,3 градуса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальных служб проводит аэрацию дорог на Кутузовском проспекте в Москве
Автомобиль коммунальных служб проводит аэрацию дорог на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Температурный рекорд в Великобритании был побит по меньшей мере в 34 местах в минувший вторник, максимальная температура кое-где достигала 40,3 градусов, сообщила метеорологическая служба.
В понедельник и вторник в Великобритании стояла рекордная жара, в связи с чем в стране впервые в истории объявили красный уровень опасности.
"По меньшей мере в 34 местах (температура) превысила предыдущий рекорд в 38,7 градусов, зафиксированный в Великобритании", - говорится на страничке ведомства в Twitter.
Рекордные 40,3 градуса были зафиксированы в графстве Линкольншир на востоке Англии, отметила служба.
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Мэр Лондона назвал ситуацию с пожарами из-за аномальной жары критической
В ночь на 19 июля был также побит рекорд ночной температуры, в графстве Суррей столбики термометров не опустились ниже 25,8 градусов, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.
Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.
Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами в городе критической на фоне аномальной жары. В связи с участившимися случаями пожаров в Лондоне пожарная служба города объявила чрезвычайную ситуацию.
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