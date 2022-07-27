https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805432712.html

В Ясиноватой при обстреле погиб еще один мирный житель

В Ясиноватой при обстреле погиб еще один мирный житель - РИА Новости, 27.07.2022

В Ясиноватой при обстреле погиб еще один мирный житель

Еще один мирный житель погиб в Ясиноватой при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:46

2022-07-27T19:46

2022-07-27T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f30ad7be472567bdce99eebfc2d3c623.jpg

ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель погиб в Ясиноватой при обстреле города украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой число раненых возросло до трех человек, еще один мирный житель погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика