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Тегеран и Москва работают над созданием совместной системы платежей - РИА Новости, 27.07.2022
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Тегеран и Москва работают над созданием совместной системы платежей
Тегеран и Москва работают над созданием совместной системы платежей - РИА Новости, 27.07.2022
Тегеран и Москва работают над созданием совместной системы платежей
Россия и Иран планируют создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT для двусторонних расчетов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана по... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:12
2022-07-27T12:46
в мире
россия
иран
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ТЕГЕРАН, 27 июл — РИА Новости. Россия и Иран планируют создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT для двусторонних расчетов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.Он уточнил, что сейчас стороны практически достигли весьма неплохого соглашения, на основании которого можно совершать валютные операции.Некоторые крупные российские банки отключили от системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций ЕС, связанных с ситуацией на Украине.В России принимали в расчет санкционные риски, поэтому ЦБ создал собственную систему передачи финансовых сообщений.К ней, помимо российских, уже подключились 70 иностранных банков, отмечала в конце июня глава регулятора Эльвира Набиуллина.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, россия, иран
09:12 27.07.2022 (обновлено: 12:46 27.07.2022)
 
Тегеран и Москва работают над созданием совместной системы платежей

МИД Ирана: Тегеран и Москва работают над созданием совместной системы платежей

© AP Photo / Herbert KnosowskiЗамглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари
Замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Herbert Knosowski
Замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 июл — РИА Новости. Россия и Иран планируют создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT для двусторонних расчетов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

"Естественно, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас стороны практически достигли весьма неплохого соглашения, на основании которого можно совершать валютные операции.
Некоторые крупные российские банки отключили от системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций ЕС, связанных с ситуацией на Украине.
В России принимали в расчет санкционные риски, поэтому ЦБ создал собственную систему передачи финансовых сообщений.
К ней, помимо российских, уже подключились 70 иностранных банков, отмечала в конце июня глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Читайте полный текст интервью >>
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