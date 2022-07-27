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Мехди Сафари: в Иране вскоре активируют российскую платежную систему "Мир"

Мехди Сафари: в Иране вскоре активируют российскую платежную систему "Мир" - РИА Новости, 27.07.2022

Мехди Сафари: в Иране вскоре активируют российскую платежную систему "Мир"

Два государства, которые стремятся дедолларизировать свои денежные транзакции, должны обладать своей межбанковской системой, подобной SWIFT. О том, что сейчас... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:00

2022-07-27T10:00

2022-07-27T10:00

интервью

иран

россия

ибрахим раиси

экономика

swift

центральный банк рф (цб рф)

центральный банк ирана

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Два государства, которые стремятся дедолларизировать свои денежные транзакции, должны обладать своей межбанковской системой, подобной SWIFT. О том, что сейчас Иран и Россия практически достигли хорошего соглашения, на основе которого могли бы совершать финансовые операции между двумя странами, заявил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. В интервью РИА Новости дипломат рассказал, на каком уровне сейчас находятся российско-иранские торговые отношения, какие шаги предпринимают Тегеран и Москва по исключению доллара из торговых и финансовых операций друг с другом, собираются ли иранские власти активировать платежную систему "Мир" в своей стране, и может ли развиваться стратегическое сотрудничество между двумя государствами в энергетике на паритетных условиях.– Иран и Россия обсудили вопрос совершения торговых операций в национальных валютах двух стран. Какие существуют препятствия для торговли в нацвалюте? Когда могут начаться торговые операции в валютах двух стран?– В ходе недавнего визита главы ЦБ Ирана в Россию была достигнута договоренность о торговле в нацвалюте. После того, как в ЦБ Ирана была представлена валютная пара "рубль/риал", стороны приступили к ее генерированию. Что касается своповых поставок нефти и газа или, например, зерна, которые в этом году увеличились, то могу сказать, что мы также готовы экспортировать наши товары, например, России нужны наши строительные материалы и ряд сельскохозяйственных культур. На данный момент торговля между Тегераном и Москвой осуществляется в национальной валюте. Мы импортируем большое количество российского зерна, также за национальную валюту.На минувшей неделе на фоне саммита глав РФ, Ирана и Турции по Сирии Центробанк Ирана сделал заявление о запуске на Тегеранской валютной бирже торгов парой "иранский риал/рубль". Торги были открыты в рамках подписанных ранее между соглашений о развитии межбанковского и валютного сотрудничества между Ираном и РФ. Риал и рубль торгуются по тем же правилам, что и другие пары валют, как, например, доллар и евро.– Если в этом году Россия предложит Ирану создать межбанковскую систему платежей на замену американской системе "SWIFT", примет ли Иран это предложение? Поднимала ли российская сторона этот вопрос на переговорах с Ираном?– Естественно, два государства, которые стремятся дедолларизировать свои денежные транзакции, должны обладать своей межбанковской системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы. Сейчас мы практически достигли весьма хорошего соглашения, на основе которого мы могли бы совершать валютные операции между двумя странами.Еще в марте в связи с началом военной операции РФ на Украине, ряд российских банков были отключены от международной межбанковской системы SWIFT. Сейчас в РФ существует ее аналог – Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Такую же систему планируют создать между Ираном и Россией.– Возможен ли стратегический союз России и Ирана в энергетической сфере? Для каких областей этот союз может быть полезен для двух стран? Или же Россия и Иран находятся в состоянии конкуренции, особенно на энергетическом рынке?– Президенты Ирана и РФ назвали отношения между двумя государствами стратегическими. О стратегических отношениях между Ираном и Россией говорит и готовящееся межгосударственное соглашение на 20 лет. Одна из сфер, которая может стать частью этих стратегических отношений, может быть связана и с энергетикой.– Что касается российской платежной системы "Мир": могут ли теперь россияне пользоваться картами "Мир" в Иране? Если нет, то когда появится такая возможность?– Поскольку глава Центробанка Ирана ездил в Россию, он обсудил этот вопрос с главой ЦБ России и представителями ряда других крупных банков России. Я думаю, что эта платежная система скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю, можно ли ее использовать в Иране, или нет, но соглашение на этот счет есть.– В 2021 году Иран обошел Турцию и Египет по закупке российского зерна и вышел в лидеры в импорте этой сельхозкультуры. Как обстоит ситуация в этом году? Стало ли сложнее России экспортировать зерно в Иран? Уменьшился ли объем импорта Ирана из России? Сколько зерна и пшеницы Иран будет импортировать из России?– Во-первых, надо отметить, что отношения Ирана с Россией не имели ничего общего с конфликтом на Украине, наши цели были установлены только после визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву, а в то время конфликт на Украине еще не начался.В ходе этого визита было принято решение о закупке крупного объема зерна из России. Это решение в данный момент реализуется. Сейчас, если мы внимательно посмотрим на статистику, то увидим весьма высокий показатель импорта зерна из РФ, и эта тенденция продолжается. Обсуждение этого вопроса не имеет ничего общего с военными действиями на Украине. Я думаю, что Иран сможет импортировать из России до 10 миллионов тонн пшеницы.

https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803595374.html

https://ria.ru/20220326/swift-1780203590.html

https://ria.ru/20220720/iran-1803637433.html

https://ria.ru/20220725/iran-1804692477.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, иран, россия, ибрахим раиси, экономика, swift, центральный банк рф (цб рф), центральный банк ирана, мид ирана