https://ria.ru/20220727/peregovory-1805293046.html

В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана

В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 27.07.2022

В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:37

2022-07-27T12:37

2022-07-27T13:32

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение стамбульской сделки по зерну, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне", — сказал он.Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, говорил ли Путин с Эрдоганом о возможном сотрудничестве Москвы с турецким производителем военных беспилотников Bayraktar.Песков отметил, что главы государств на последней встрече обсудили различные аспекты военно-технического сотрудничества."Поэтому да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи", — добавил представитель Кремля.Говоря о ходе выполнения стамбульской сделки, Песков указал, что вывоз зерна скоро должен начаться."Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты", — добавил пресс-секретарь главы государства.Как накануне сообщил телеканал CNN Türk, Эрдоган заявил, что Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.Президент Турции планирует приехать в Сочи на переговоры с российским коллегой 5 августа. Предыдущая встреча двух лидеров прошла 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате.

https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html

https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805261935.html

https://ria.ru/20220727/kollaps-1805224068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, bayraktar , сочи, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, политика