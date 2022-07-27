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В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 27.07.2022
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В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана
В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 27.07.2022
В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:37
2022-07-27T13:32
россия
bayraktar
сочи
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение стамбульской сделки по зерну, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне", — сказал он.Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, говорил ли Путин с Эрдоганом о возможном сотрудничестве Москвы с турецким производителем военных беспилотников Bayraktar.Песков отметил, что главы государств на последней встрече обсудили различные аспекты военно-технического сотрудничества."Поэтому да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи", — добавил представитель Кремля.Говоря о ходе выполнения стамбульской сделки, Песков указал, что вывоз зерна скоро должен начаться."Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты", — добавил пресс-секретарь главы государства.Как накануне сообщил телеканал CNN Türk, Эрдоган заявил, что Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.Президент Турции планирует приехать в Сочи на переговоры с российским коллегой 5 августа. Предыдущая встреча двух лидеров прошла 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате.
https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html
https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805261935.html
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россия, bayraktar , сочи, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, политика
12:37 27.07.2022 (обновлено: 13:32 27.07.2022)
 
В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана

Песков допустил, что Путин и Эрдоган в Сочи обсудят ВТС и реализацию продуктовой сделки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение стамбульской сделки по зерну, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне", — сказал он.
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Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, говорил ли Путин с Эрдоганом о возможном сотрудничестве Москвы с турецким производителем военных беспилотников Bayraktar.
Песков отметил, что главы государств на последней встрече обсудили различные аспекты военно-технического сотрудничества.
"Поэтому да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи", — добавил представитель Кремля.
Говоря о ходе выполнения стамбульской сделки, Песков указал, что вывоз зерна скоро должен начаться.
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"Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты", — добавил пресс-секретарь главы государства.
Как накануне сообщил телеканал CNN Türk, Эрдоган заявил, что Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
Президент Турции планирует приехать в Сочи на переговоры с российским коллегой 5 августа. Предыдущая встреча двух лидеров прошла 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате.
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