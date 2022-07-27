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Производитель лифтов Otis договорился о продаже бизнеса в России - РИА Новости, 27.07.2022
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Производитель лифтов Otis договорился о продаже бизнеса в России
Производитель лифтов Otis договорился о продаже бизнеса в России - РИА Новости, 27.07.2022
Производитель лифтов Otis договорился о продаже бизнеса в России
Американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation прекратит деятельность в России и уже договорился о продаже бизнеса, следует из сообщения компании. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:46
2022-07-27T15:10
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation прекратит деятельность в России и уже договорился о продаже бизнеса, следует из сообщения компании. "После тщательного рассмотрения глобальных последствий и последствий продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что владение Otis бизнесом в России больше не является устойчивым, и мы заключили соглашение с Ice Development о продаже 100 процентов нашей доли в российском бизнесе", — говорится в пресс-релизе Otis.В Минпромторге рассказали, что конечным покупателем бизнеcа стал холдинг S8 Capital, а Ice Development выступил техническим участником сделки. По словам вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, эта сделка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом.Он подчеркнул, что российская площадка полностью сохранит работоспособность."Остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей", — отметил замглавы правительства. По его словам, Минпромторг продолжит оказывать поддержку российскому инвестору в развитии производства. Мантуров уточнил, что предприятия бывшего Otis на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу 1 августа.Otis имеет самую разветвленную сервисную сеть в России, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия, а также сторонних производителей. В группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге — на предприятии может выпускаться до семи тысяч лифтов в год.Многопрофильный российский холдинг S8 Capital занимается созданием и развитием высокотехнологичных цифровых продуктов и платформ и объединяет предприятия в финансовом и телекоммуникационном секторах, в области электронной коммерции, цифровых медиа и ретейла.
https://ria.ru/20220727/tabak-1805254538.html
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии
13:46 27.07.2022 (обновлено: 15:10 27.07.2022)
 
Производитель лифтов Otis договорился о продаже бизнеса в России

Американский производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России

© РИА Новости / Игорь Самойлов / Перейти в фотобанкЗавод по производству лифтового оборудования ООО "Отис Лифт"
Завод по производству лифтового оборудования ООО Отис Лифт - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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Завод по производству лифтового оборудования ООО "Отис Лифт". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation прекратит деятельность в России и уже договорился о продаже бизнеса, следует из сообщения компании.
"После тщательного рассмотрения глобальных последствий и последствий продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что владение Otis бизнесом в России больше не является устойчивым, и мы заключили соглашение с Ice Development о продаже 100 процентов нашей доли в российском бизнесе", — говорится в пресс-релизе Otis.
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В Минпромторге рассказали, что конечным покупателем бизнеcа стал холдинг S8 Capital, а Ice Development выступил техническим участником сделки. По словам вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, эта сделка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом.
Он подчеркнул, что российская площадка полностью сохранит работоспособность.
"Остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей", — отметил замглавы правительства.
По его словам, Минпромторг продолжит оказывать поддержку российскому инвестору в развитии производства. Мантуров уточнил, что предприятия бывшего Otis на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу 1 августа.
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Otis имеет самую разветвленную сервисную сеть в России, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия, а также сторонних производителей. В группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге — на предприятии может выпускаться до семи тысяч лифтов в год.
Многопрофильный российский холдинг S8 Capital занимается созданием и развитием высокотехнологичных цифровых продуктов и платформ и объединяет предприятия в финансовом и телекоммуникационном секторах, в области электронной коммерции, цифровых медиа и ретейла.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкции в отношении России
 
 
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