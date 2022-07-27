https://ria.ru/20220727/otis-1805320465.html

Производитель лифтов Otis договорился о продаже бизнеса в России

Производитель лифтов Otis договорился о продаже бизнеса в России - РИА Новости, 27.07.2022

Производитель лифтов Otis договорился о продаже бизнеса в России

Американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation прекратит деятельность в России и уже договорился о продаже бизнеса, следует из сообщения компании. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:46

2022-07-27T13:46

2022-07-27T15:10

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation прекратит деятельность в России и уже договорился о продаже бизнеса, следует из сообщения компании. "После тщательного рассмотрения глобальных последствий и последствий продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что владение Otis бизнесом в России больше не является устойчивым, и мы заключили соглашение с Ice Development о продаже 100 процентов нашей доли в российском бизнесе", — говорится в пресс-релизе Otis.В Минпромторге рассказали, что конечным покупателем бизнеcа стал холдинг S8 Capital, а Ice Development выступил техническим участником сделки. По словам вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, эта сделка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом.Он подчеркнул, что российская площадка полностью сохранит работоспособность."Остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей", — отметил замглавы правительства. По его словам, Минпромторг продолжит оказывать поддержку российскому инвестору в развитии производства. Мантуров уточнил, что предприятия бывшего Otis на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу 1 августа.Otis имеет самую разветвленную сервисную сеть в России, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия, а также сторонних производителей. В группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге — на предприятии может выпускаться до семи тысяч лифтов в год.Многопрофильный российский холдинг S8 Capital занимается созданием и развитием высокотехнологичных цифровых продуктов и платформ и объединяет предприятия в финансовом и телекоммуникационном секторах, в области электронной коммерции, цифровых медиа и ретейла.

https://ria.ru/20220727/tabak-1805254538.html

https://ria.ru/20220721/magazin-1803999678.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии