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Эксперты не поддержали создание списка недружественных зарубежных отелей - РИА Новости, 27.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220727/otel-1805334830.html
Эксперты не поддержали создание списка недружественных зарубежных отелей
Эксперты не поддержали создание списка недружественных зарубежных отелей - РИА Новости, 27.07.2022
Эксперты не поддержали создание списка недружественных зарубежных отелей
Туризм должен оставаться вне политики, создавать в России реестр недружественных зарубежных отелей нецелесообразно, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:41
2022-07-27T15:23
туризм
россия
госдума рф
единая россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Туризм должен оставаться вне политики, создавать в России реестр недружественных зарубежных отелей нецелесообразно, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков."Мы всегда были категорически против таких заявлений и таких решений, особенно на уровне Государственной Думы. Сейчас нужно думать над новым законодательством в туризме, формировать межведомственные и межотраслевые связки по экологии, здравоохранению, санаторно-курортной деятельности, городской среде", – заявил Волков.Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов обратился в Ростуризм с предложением о формировании государственного реестра недружественных зарубежных отелей, в которых ущемляются права туристов из России.
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россия, госдума рф, единая россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
14:41 27.07.2022 (обновлено: 15:23 27.07.2022)
 
Эксперты не поддержали создание списка недружественных зарубежных отелей

Президент ОСИГ Волков выступил против создания списка недружественных зарубежных отелей

© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле
Табличка на двери номера в отеле - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Depositphotos / DragonImages
Табличка на двери номера в отеле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Туризм должен оставаться вне политики, создавать в России реестр недружественных зарубежных отелей нецелесообразно, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Мы всегда были категорически против таких заявлений и таких решений, особенно на уровне Государственной Думы. Сейчас нужно думать над новым законодательством в туризме, формировать межведомственные и межотраслевые связки по экологии, здравоохранению, санаторно-курортной деятельности, городской среде", – заявил Волков.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов обратился в Ростуризм с предложением о формировании государственного реестра недружественных зарубежных отелей, в которых ущемляются права туристов из России.
Номер в отеле - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
13:32Туризм
В Госдуме предложили создать список недружественных зарубежных отелей
 
ТуризмРоссияГосдума РФЕдиная РоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - Туризм
 
 
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