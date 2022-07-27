В Госдуме предложили создать список недружественных зарубежных отелей
Депутат Госдумы Романов предложил создать список недружественных зарубежных отелей
Номер в отеле. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов обратился в Ростуризм с предложением о формировании государственного реестра недружественных зарубежных отелей, в которых ущемляются права туристов из России, сообщается в Telegram-канале фракции.
"Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Михаил Романов направил обращение руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с предложением совместно с министерством иностранных дел РФ инициировать формирование государственного реестра недружественных зарубежных отелей, где ущемляются права русских туристов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутат также призвал Догузову принять меры в отношении инцидента в одной из турецких гостиниц, где российские туристы подверглись нападению со стороны отдыхающих из Польши.
"Поводом для депутатского запроса стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где русские туристы подверглись нападению польских отдыхающих на почве отношения к событиям на Украине, а служба охраны заведения не вмешалась в драку… Депутат также призвал главу Ростуризма взять на личный контроль ход изучения инцидента и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан Российской Федерации", - уточняется в сообщении.
Романов отметил, что необходим государственный, а не общественный список. Он добавил, что отели, которые будут включены в список, не должны быть допущены на российский рынок туристических услуг.
"Необходим именно государственный, а не общественный "черный список" недружественных иностранных отелей, персонал которых избирательно негативно относится к русским туристам, поощряет русофобию со стороны отдыхающих из других стран, уклоняется от обязанностей по обеспечению безопасности постояльцев из России… Вошедшие в "черный список" отели не должны допускаться на российский рынок туристических услуг, размещение там не должно предлагаться гражданам России", - приводятся слова Романова в сообщении.