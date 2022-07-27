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В Госдуме предложили создать список недружественных зарубежных отелей

В Госдуме предложили создать список недружественных зарубежных отелей - РИА Новости, 27.07.2022

В Госдуме предложили создать список недружественных зарубежных отелей

Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов обратился в Ростуризм с предложением о формировании государственного реестра недружественных зарубежных... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:32

2022-07-27T13:32

2022-07-27T13:32

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов обратился в Ростуризм с предложением о формировании государственного реестра недружественных зарубежных отелей, в которых ущемляются права туристов из России, сообщается в Telegram-канале фракции."Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Михаил Романов направил обращение руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с предложением совместно с министерством иностранных дел РФ инициировать формирование государственного реестра недружественных зарубежных отелей, где ущемляются права русских туристов", - говорится в сообщении.Отмечается, что депутат также призвал Догузову принять меры в отношении инцидента в одной из турецких гостиниц, где российские туристы подверглись нападению со стороны отдыхающих из Польши."Поводом для депутатского запроса стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где русские туристы подверглись нападению польских отдыхающих на почве отношения к событиям на Украине, а служба охраны заведения не вмешалась в драку… Депутат также призвал главу Ростуризма взять на личный контроль ход изучения инцидента и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан Российской Федерации", - уточняется в сообщении.Романов отметил, что необходим государственный, а не общественный список. Он добавил, что отели, которые будут включены в список, не должны быть допущены на российский рынок туристических услуг."Необходим именно государственный, а не общественный "черный список" недружественных иностранных отелей, персонал которых избирательно негативно относится к русским туристам, поощряет русофобию со стороны отдыхающих из других стран, уклоняется от обязанностей по обеспечению безопасности постояльцев из России… Вошедшие в "черный список" отели не должны допускаться на российский рынок туристических услуг, размещение там не должно предлагаться гражданам России", - приводятся слова Романова в сообщении.

https://ria.ru/20220726/krym-1804945952.html

https://ria.ru/20220708/turizm-1801254062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, зарина догузова, россия, польша, украина, федеральное агентство по туризму (ростуризм)