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Специалисты "Вектора" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего - РИА Новости, 27.07.2022
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Специалисты "Вектора" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего
Специалисты "Вектора" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего - РИА Новости, 27.07.2022
Специалисты "Вектора" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего
Ученые ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего, сообщили РИА Новости в центре. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:48
2022-07-27T14:43
оспа обезьян
здоровье - общество
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ученые ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего, сообщили РИА Новости в центре."Тест-система для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "Вектор-ПЦРрв-ВОО" успешно выявляет выделенный штамм с высокой эффективностью", — отметили там.Геном удалось секвенировать. Ученые установили, что штамм относится к западноафриканскому варианту вируса с низкой летальностью."Исследование по оценке эффективности уникальной противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак" против выделенного штамма вируса оспы обезьян проводится в настоящее время", — добавили в "Векторе".Ранее сообщалось, что "Вектор" завершил клинические исследования препарата. В мае 2022 года центр подал документы на его регистрацию в Министерство здравоохранения. После этого вакцину можно будет использовать в медицинской практике. Главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов добавлял, что "ОртопоксВак" — уникальный препарат, не имеющий аналогов в мире. По его словам, эта вакцина в доклинических, а также в клинических испытаниях первой, второй и третьей фаз показала свою эффективность и безопасность.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Больного, вернувшегоя из поездки по Европе, изолировали в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает.
https://ria.ru/20220723/voz-1804535782.html
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оспа обезьян, здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
12:48 27.07.2022 (обновлено: 14:43 27.07.2022)
 
Специалисты "Вектора" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего

Специалисты "Вектора" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ученые ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего, сообщили РИА Новости в центре.
"Тест-система для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "Вектор-ПЦРрв-ВОО" успешно выявляет выделенный штамм с высокой эффективностью", — отметили там.
Геном удалось секвенировать. Ученые установили, что штамм относится к западноафриканскому варианту вируса с низкой летальностью.
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"Исследование по оценке эффективности уникальной противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак" против выделенного штамма вируса оспы обезьян проводится в настоящее время", — добавили в "Векторе".
Ранее сообщалось, что "Вектор" завершил клинические исследования препарата. В мае 2022 года центр подал документы на его регистрацию в Министерство здравоохранения. После этого вакцину можно будет использовать в медицинской практике.
Главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов добавлял, что "ОртопоксВак" — уникальный препарат, не имеющий аналогов в мире. По его словам, эта вакцина в доклинических, а также в клинических испытаниях первой, второй и третьей фаз показала свою эффективность и безопасность.
Первый в России случай оспы обезьян зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Больного, вернувшегоя из поездки по Европе, изолировали в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает.
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Оспа обезьянЗдоровье - ОбществоОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
 
 
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