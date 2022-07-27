https://ria.ru/20220727/ospa-1805296509.html

Специалисты "Вектора" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего

Специалисты "Вектора" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего - РИА Новости, 27.07.2022

Специалисты "Вектора" выделили штамм оспы обезьян у заболевшего

Ученые ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего, сообщили РИА Новости в центре. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:48

2022-07-27T12:48

2022-07-27T14:43

оспа обезьян

здоровье - общество

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ученые ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца заболевшего, сообщили РИА Новости в центре."Тест-система для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "Вектор-ПЦРрв-ВОО" успешно выявляет выделенный штамм с высокой эффективностью", — отметили там.Геном удалось секвенировать. Ученые установили, что штамм относится к западноафриканскому варианту вируса с низкой летальностью."Исследование по оценке эффективности уникальной противооспенной вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак" против выделенного штамма вируса оспы обезьян проводится в настоящее время", — добавили в "Векторе".Ранее сообщалось, что "Вектор" завершил клинические исследования препарата. В мае 2022 года центр подал документы на его регистрацию в Министерство здравоохранения. После этого вакцину можно будет использовать в медицинской практике. Главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов добавлял, что "ОртопоксВак" — уникальный препарат, не имеющий аналогов в мире. По его словам, эта вакцина в доклинических, а также в клинических испытаниях первой, второй и третьей фаз показала свою эффективность и безопасность.Первый в России случай оспы обезьян зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Больного, вернувшегоя из поездки по Европе, изолировали в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает.

https://ria.ru/20220723/voz-1804535782.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

оспа обезьян, здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"