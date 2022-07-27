https://ria.ru/20220727/opera-1805359090.html

Рок-опера "Юнона и Авось" прозвучит на Дворцовой площади в День ВМФ

Рок-опера "Юнона и Авось" прозвучит на Дворцовой площади в День ВМФ - РИА Новости, 27.07.2022

Рок-опера "Юнона и Авось" прозвучит на Дворцовой площади в День ВМФ

Легендарная рок-опера "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского прозвучит на Дворцовой площади в историческом центре... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:57

2022-07-27T15:57

2022-07-27T15:57

культура

валерия ланская

александр маршал

марк захаров

россия

санкт-петербург

что посмотреть

куда сходить

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789430810_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_31c44cedff29fde12c2c7719094b6aee.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Легендарная рок-опера "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского прозвучит на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга в День ВМФ, 31 июля, сообщает городской комитет по культуре."В 21.00 на Дворцовой площади начнется грандиозное музыкальное шоу – концертное исполнение легендарной рок-оперы "Юнона и Авось"… Вход на площадь с 19.00 свободный", — информирует ведомство в своем официальном Telegram-канале.Главные роли исполнят певец Александр Маршал и актриса Валерия Ланская, известная по мюзиклам "Анна Каренина" и "Граф Монте-Кристо". На сцену выйдут также Валерий Гавва и Светлана Криницкая.При этом большая сцена на Дворцовой площади в День ВМФ будет работать с 10.00 мск, когда здесь пройдет трансляция проведения Главного военно-морского парада. В полдень программу праздника продолжит выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.С 14.00 Дворцовая площадь будет закрыта для подготовки к концертному исполнению "Юноны и Авось", предупреждает комитет по культуре Петербурга.Премьера этой рок-оперы в постановке режиссера Марка Захарова состоялась в июле 1981 года на сцене московского театра имени Ленинского комсомола, где "Юнона и Авось" исполняется и сейчас. Также это произведение входит в постоянный репертуар еще нескольких российских театров. А в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского оно идет как рок-балет.

https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

валерия ланская, александр маршал, марк захаров, россия, санкт-петербург, что посмотреть , куда сходить , вмф рф, театр, опера