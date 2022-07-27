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Рок-опера "Юнона и Авось" прозвучит на Дворцовой площади в День ВМФ
Рок-опера "Юнона и Авось" прозвучит на Дворцовой площади в День ВМФ - РИА Новости, 27.07.2022
Рок-опера "Юнона и Авось" прозвучит на Дворцовой площади в День ВМФ
Легендарная рок-опера "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского прозвучит на Дворцовой площади в историческом центре... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:57
2022-07-27T15:57
2022-07-27T15:57
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Легендарная рок-опера "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского прозвучит на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга в День ВМФ, 31 июля, сообщает городской комитет по культуре."В 21.00 на Дворцовой площади начнется грандиозное музыкальное шоу – концертное исполнение легендарной рок-оперы "Юнона и Авось"… Вход на площадь с 19.00 свободный", — информирует ведомство в своем официальном Telegram-канале.Главные роли исполнят певец Александр Маршал и актриса Валерия Ланская, известная по мюзиклам "Анна Каренина" и "Граф Монте-Кристо". На сцену выйдут также Валерий Гавва и Светлана Криницкая.При этом большая сцена на Дворцовой площади в День ВМФ будет работать с 10.00 мск, когда здесь пройдет трансляция проведения Главного военно-морского парада. В полдень программу праздника продолжит выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.С 14.00 Дворцовая площадь будет закрыта для подготовки к концертному исполнению "Юноны и Авось", предупреждает комитет по культуре Петербурга.Премьера этой рок-оперы в постановке режиссера Марка Захарова состоялась в июле 1981 года на сцене московского театра имени Ленинского комсомола, где "Юнона и Авось" исполняется и сейчас. Также это произведение входит в постоянный репертуар еще нескольких российских театров. А в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского оно идет как рок-балет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия ланская, александр маршал, марк захаров, россия, санкт-петербург, что посмотреть , куда сходить , вмф рф, театр, опера
Рок-опера "Юнона и Авось" прозвучит на Дворцовой площади в День ВМФ
Концертное исполнение рок-оперы "Юнона и Авось" состоится на Дворцовой площади в День ВМФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Легендарная рок-опера "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского прозвучит на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга в День ВМФ, 31 июля, сообщает городской комитет по культуре.
"В 21.00 на Дворцовой площади начнется грандиозное музыкальное шоу – концертное исполнение легендарной рок-оперы "Юнона и Авось"… Вход на площадь с 19.00 свободный", — информирует ведомство в своем официальном Telegram-канале.
Главные роли исполнят певец Александр Маршал и актриса Валерия Ланская, известная по мюзиклам "Анна Каренина" и "Граф Монте-Кристо". На сцену выйдут также Валерий Гавва и Светлана Криницкая.
При этом большая сцена на Дворцовой площади в День ВМФ будет работать с 10.00 мск, когда здесь пройдет трансляция проведения Главного военно-морского парада. В полдень программу праздника продолжит выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.
С 14.00 Дворцовая площадь будет закрыта для подготовки к концертному исполнению "Юноны и Авось", предупреждает комитет по культуре Петербурга.
Премьера этой рок-оперы в постановке режиссера Марка Захарова состоялась в июле 1981 года на сцене московского театра имени Ленинского комсомола, где "Юнона и Авось" исполняется и сейчас. Также это произведение входит в постоянный репертуар еще нескольких российских театров. А в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского оно идет как рок-балет.