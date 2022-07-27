Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по району Горловки десять ракет из "Града"
"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.
В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.
На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.
На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.
ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.
ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.
Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.
Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.
В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.
В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.
"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.
На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.
ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.
Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.
В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.