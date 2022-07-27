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Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 27.07.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Калининскому району донецкой Горловки, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:58
2022-07-27T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
куйбышевский район
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Калининскому району донецкой Горловки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинские войска также в 18.19 обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 6 снарядов калибром 155 миллиметров.
горловка
калининский район
куйбышевский район
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в мире, горловка, калининский район, куйбышевский район, украина, вооруженные силы украины
18:58 27.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по району Горловки десять ракет из "Града"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Калининскому району донецкой Горловки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
"Горловская мадонна": восемь лет со дня убийства Кристины Жук и ее дочери
© Белая книга Новороссии

"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

Горловская мадонна - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок Град. В этот день, названный позже Донецким кровавым воскресеньем, погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
1 из 6

"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.

Мужчина на месте гибели родственника в Горловке, подвергшейся ракетно-минометному обстрелу.
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В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.

 Врачи городской больницы оказывают помощь жителю Горловки, раненному во время артиллерийского обстрела города украинской армией.
3 из 6

На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.

Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
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ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.

Женщина с ребенком прячется от артиллерийских обстрелов города украинской армией в подвале жилого дома в Горловке.
5 из 6

Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.

Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
6 из 6

В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 6

"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
2 из 6

В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 6

На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 6

ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 6

Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
6 из 6

В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Отмечается, что украинские войска также в 18.19 обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 6 снарядов калибром 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаКалининский районКуйбышевский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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