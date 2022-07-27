Рейтинг@Mail.ru
Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/obmen-1805464308.html
Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным
Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным - РИА Новости, 27.07.2022
Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным
Белый дом подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:43
2022-07-27T23:43
в мире
виктор бут
пол уилан
бриттни грайнер
сша
россия
администрация президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.Телеканал CNN утверждает, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков."Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей. Мы это уже продемонстрировали в случае с Тревором Ридом. Это то, что мы делаем прямо сейчас, это активно происходит сейчас", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Рид, осужденный в РФ за нападение на полицейских, был недавно обменян на российского летчика Константина Ярошенко.Кирби назвал предложение "серьезным" и призвал Россию так же серьезно к нему отнестись.
https://ria.ru/20220727/obmen-1805463224.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор бут, пол уилан, бриттни грайнер, сша, россия, администрация президента сша
23:43 27.07.2022
 
Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным

США призвали Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным, но детали не раскрыли

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.
Телеканал CNN утверждает, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 23:28
Кремль не стал комментировать сообщения об обмене Бута на Грайнер и Уилана
"Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей. Мы это уже продемонстрировали в случае с Тревором Ридом. Это то, что мы делаем прямо сейчас, это активно происходит сейчас", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Рид, осужденный в РФ за нападение на полицейских, был недавно обменян на российского летчика Константина Ярошенко.
Кирби назвал предложение "серьезным" и призвал Россию так же серьезно к нему отнестись.

Мы призываем русских дать позитивный ход этому предложению с тем, чтобы мы могли вернуть этих двух лиц домой. Детали этого, я думаю, лучше оставить между нами и российскими коллегами.

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Джон Кирби
координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ США
 
В миреВиктор БутПол УиланБриттни ГрайнерСШАРоссияАдминистрация президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала