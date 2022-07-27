https://ria.ru/20220727/obmen-1805464308.html

Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным

Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным - РИА Новости, 27.07.2022

Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным

Белый дом подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:43

2022-07-27T23:43

2022-07-27T23:43

в мире

виктор бут

пол уилан

бриттни грайнер

сша

россия

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.Телеканал CNN утверждает, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков."Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей. Мы это уже продемонстрировали в случае с Тревором Ридом. Это то, что мы делаем прямо сейчас, это активно происходит сейчас", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Рид, осужденный в РФ за нападение на полицейских, был недавно обменян на российского летчика Константина Ярошенко.Кирби назвал предложение "серьезным" и призвал Россию так же серьезно к нему отнестись.

https://ria.ru/20220727/obmen-1805463224.html

сша

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виктор бут, пол уилан, бриттни грайнер, сша, россия, администрация президента сша