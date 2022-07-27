Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным
США призвали Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным, но детали не раскрыли
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США несколько недель назад сделали России "серьезное" предложение по поводу заключенных, но отказался раскрыть подробности, чтобы увеличить шансы сделки на успех.
Телеканал CNN утверждает, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков.
"Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей. Мы это уже продемонстрировали в случае с Тревором Ридом. Это то, что мы делаем прямо сейчас, это активно происходит сейчас", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Рид, осужденный в РФ за нападение на полицейских, был недавно обменян на российского летчика Константина Ярошенко.
Кирби назвал предложение "серьезным" и призвал Россию так же серьезно к нему отнестись.
Мы призываем русских дать позитивный ход этому предложению с тем, чтобы мы могли вернуть этих двух лиц домой. Детали этого, я думаю, лучше оставить между нами и российскими коллегами.