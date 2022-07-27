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Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
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Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ
Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ
Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-27T23:12
2022-07-28T06:11
в мире
виктор бут
сша
таиланд
москва
джо байден
бриттни грайнер
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Согласно его данным, соответствующее предложение было направлено российской стороне в июне. Источники телеканала не стали раскрывать его детали, отметив лишь, что ожидают ответа от Москвы."На протяжении нескольких месяцев внутренних обсуждений между ведомствами США министерство юстиции выступало против обмена Бута. Однако, в конце концов, представители минюста признали, что идея обменять Бута пользуется поддержкой среди высших должностных лиц госдепартамента и Белого дома, включая самого президента Байдена", - утверждает CNN.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
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в мире, виктор бут, сша, таиланд, москва, джо байден, бриттни грайнер, пол уилан, дело пола уилана
23:12 27.07.2022 (обновлено: 06:11 28.07.2022)
 
Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ

CNN: президент Байден одобрил идею обмена россиянина Бута на граждан США Уилана и Грайнер

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно его данным, соответствующее предложение было направлено российской стороне в июне. Источники телеканала не стали раскрывать его детали, отметив лишь, что ожидают ответа от Москвы.
"На протяжении нескольких месяцев внутренних обсуждений между ведомствами США министерство юстиции выступало против обмена Бута. Однако, в конце концов, представители минюста признали, что идея обменять Бута пользуется поддержкой среди высших должностных лиц госдепартамента и Белого дома, включая самого президента Байдена", - утверждает CNN.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.
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В миреВиктор БутСШАТаиландМоскваДжо БайденБриттни ГрайнерПол УиланДело Пола Уилана
 
 
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