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Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ

Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2022

Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ

Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-27T23:12

2022-07-27T23:12

2022-07-28T06:11

в мире

виктор бут

сша

таиланд

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бриттни грайнер

пол уилан

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Согласно его данным, соответствующее предложение было направлено российской стороне в июне. Источники телеканала не стали раскрывать его детали, отметив лишь, что ожидают ответа от Москвы."На протяжении нескольких месяцев внутренних обсуждений между ведомствами США министерство юстиции выступало против обмена Бута. Однако, в конце концов, представители минюста признали, что идея обменять Бута пользуется поддержкой среди высших должностных лиц госдепартамента и Белого дома, включая самого президента Байдена", - утверждает CNN.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://rsport.ria.ru/20220726/basketbol-1805202513.html

сша

таиланд

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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