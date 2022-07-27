23:12 27.07.2022 (обновлено: 06:11 28.07.2022)
Байден лично одобрил план обмена Бута на Уилана и Грайнер, пишут СМИ
CNN: президент Байден одобрил идею обмена россиянина Бута на граждан США Уилана и Грайнер
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно его данным, соответствующее предложение было направлено российской стороне в июне. Источники телеканала не стали раскрывать его детали, отметив лишь, что ожидают ответа от Москвы.
"На протяжении нескольких месяцев внутренних обсуждений между ведомствами США министерство юстиции выступало против обмена Бута. Однако, в конце концов, представители минюста признали, что идея обменять Бута пользуется поддержкой среди высших должностных лиц госдепартамента и Белого дома, включая самого президента Байдена", - утверждает CNN.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.