https://ria.ru/20220727/obezyana-1805288328.html

Пострадавшей от обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация

Пострадавшей от обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация - РИА Новости, 27.07.2022

Пострадавшей от обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация

Пострадавшей от нападения обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация, хозяева обезьяны предлагали оплатить лечение, сообщила уполномоченная по... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:22

2022-07-27T12:22

2022-07-27T12:22

мытищи

ксения мишонова

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

харьков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавшей от нападения обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация, хозяева обезьяны предлагали оплатить лечение, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Сейчас следствие проводит свои действия. Понятно, для нас стоит вопрос, насколько законным был этот частный зоопарк. По закону Российской Федерации приматов вообще нельзя содержать в домашних условиях. Девочка получила тяжелейшие травмы, я тоже их навещала в больнице, держу связь с мамой. Сейчас, вроде, идёт заживление по плану, но ей предстоит реабилитация. Тяжелая реабилитация для ножки, для ручки. Там где были сшиты сухожилия, чтобы все двигалось, чтобы все работало. И насколько я знаю, семья уже обратилась к адвокату, хозяева обезьяны, мне подтвердила об этом мама, что предлагали оплатить реабилитацию. Но я считаю, что все равно надо подавать в суд на компенсацию, потому что я просто уверена, что реабилитация будет абсолютно бесплатной для девочки", - сказала Мишонова на брифинге "Безопасность детства - 2022".Ранее обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу. Как рассказала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, обезьяна содержалась в частном зоопарке, семья девочки, на которую напало животное, приехала из Харькова. Подмосковная прокуратура сообщала, что отдел дознания МУ МВД "Мытищинское" завел дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. СК сообщал о заведении уголовного дела о халатности должностных лиц.В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в Мытищинской городской больнице.

https://ria.ru/20220721/obezyana-1804143855.html

https://ria.ru/20220722/kontrol-1804283427.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

харьков

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Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве. 2022-07-27T12:22 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мытищи, ксения мишонова, происшествия, россия, московская область (подмосковье), харьков, следственный комитет россии (ск рф)