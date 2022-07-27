https://ria.ru/20220727/obezyana-1805288328.html
Пострадавшей от обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация
Пострадавшей от обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация - РИА Новости, 27.07.2022
Пострадавшей от обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация
Пострадавшей от нападения обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация, хозяева обезьяны предлагали оплатить лечение, сообщила уполномоченная по... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:22
2022-07-27T12:22
2022-07-27T12:22
мытищи
ксения мишонова
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
харьков
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804104589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a4627a38edbe49d6db48144fefd84d1.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавшей от нападения обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация, хозяева обезьяны предлагали оплатить лечение, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Сейчас следствие проводит свои действия. Понятно, для нас стоит вопрос, насколько законным был этот частный зоопарк. По закону Российской Федерации приматов вообще нельзя содержать в домашних условиях. Девочка получила тяжелейшие травмы, я тоже их навещала в больнице, держу связь с мамой. Сейчас, вроде, идёт заживление по плану, но ей предстоит реабилитация. Тяжелая реабилитация для ножки, для ручки. Там где были сшиты сухожилия, чтобы все двигалось, чтобы все работало. И насколько я знаю, семья уже обратилась к адвокату, хозяева обезьяны, мне подтвердила об этом мама, что предлагали оплатить реабилитацию. Но я считаю, что все равно надо подавать в суд на компенсацию, потому что я просто уверена, что реабилитация будет абсолютно бесплатной для девочки", - сказала Мишонова на брифинге "Безопасность детства - 2022".Ранее обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу. Как рассказала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, обезьяна содержалась в частном зоопарке, семья девочки, на которую напало животное, приехала из Харькова. Подмосковная прокуратура сообщала, что отдел дознания МУ МВД "Мытищинское" завел дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. СК сообщал о заведении уголовного дела о халатности должностных лиц.В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в Мытищинской городской больнице.
https://ria.ru/20220721/obezyana-1804143855.html
https://ria.ru/20220722/kontrol-1804283427.html
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804104589_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ea6fc8d7343e7e0b925ea4df1bfb34ac.jpg
Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах
Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.
2022-07-27T12:22
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, ксения мишонова, происшествия, россия, московская область (подмосковье), харьков, следственный комитет россии (ск рф)
Пострадавшей от обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация
Омбудсмен Мишонова: девочке, пострадавшей от обезьяны, предстоит тяжелая реабилитация
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавшей от нападения обезьяны девочке в Мытищах предстоит тяжелая реабилитация, хозяева обезьяны предлагали оплатить лечение, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Сейчас следствие проводит свои действия. Понятно, для нас стоит вопрос, насколько законным был этот частный зоопарк. По закону Российской Федерации приматов вообще нельзя содержать в домашних условиях. Девочка получила тяжелейшие травмы, я тоже их навещала в больнице, держу связь с мамой. Сейчас, вроде, идёт заживление по плану, но ей предстоит реабилитация. Тяжелая реабилитация для ножки, для ручки. Там где были сшиты сухожилия, чтобы все двигалось, чтобы все работало. И насколько я знаю, семья уже обратилась к адвокату, хозяева обезьяны, мне подтвердила об этом мама, что предлагали оплатить реабилитацию. Но я считаю, что все равно надо подавать в суд на компенсацию, потому что я просто уверена, что реабилитация будет абсолютно бесплатной для девочки", - сказала Мишонова на брифинге "Безопасность детства - 2022".
Ранее обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах
, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу. Как рассказала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова
, обезьяна содержалась в частном зоопарке, семья девочки, на которую напало животное, приехала из Харькова
. Подмосковная прокуратура сообщала, что отдел дознания МУ МВД "Мытищинское" завел дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. СК
сообщал о заведении уголовного дела о халатности должностных лиц.
В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в Мытищинской городской больнице.