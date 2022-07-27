https://ria.ru/20220727/murino-1805410901.html

В Мурино Ленобласти к новому учебному году откроются две новые школы

В Мурино Ленобласти к новому учебному году откроются две новые школы - РИА Новости, 27.07.2022

В Мурино Ленобласти к новому учебному году откроются две новые школы

Две новые школы и детский сад откроются к новому учебному году 1 сентября в Мурино, сообщил во время рабочей поездки во Всеволожский район губернатор... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:20

2022-07-27T18:20

2022-07-27T18:20

ленинградская область

александр дрозденко

общество

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Две новые школы и детский сад откроются к новому учебному году 1 сентября в Мурино, сообщил во время рабочей поездки во Всеволожский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В западном Мурино глава региона проверил готовность к открытию новой школы на 1175 мест. В здании четыре этажа, 70 кабинетов, в том числе 24 — для учащихся начальной школы. Для занятий спортом — два учебных зала с раздевалками и душевыми. Культурные мероприятия будут проводиться в актовом зале на 540 мест, а завтраки и обеды — в просторной столовой на 625 посадочных мест. В новом детском саду на сто мест на улице Шувалова Александру Дрозденко показали новые группы, залы для физкультурных и музыкальных занятий и методический кабинет.В восточной части Мурино 1 сентября откроют школу на 565 мест. Губернатор осмотрел бассейн, спортзал, учебные классы с интерактивными досками, на пришкольной территории — стадион с полем для мини-футбола, беговой дорожкой, площадками для волейбола и баскетбола. Образовательные учреждения возведены застройщиками в рамках программы "Соцобъекты в обмен на налоги"."Специалисты доложили, что подготовка всех объектов образования завершится до начала нового учебного года", - резюмировал губернатор.

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Алёна Пава

александр дрозденко, общество, ленинградская область