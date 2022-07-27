https://ria.ru/20220727/morgenshtern-1805294175.html
Суд оставил в силе штраф Моргенштерну* за пропаганду наркотиков
Суд оставил в силе штраф Моргенштерну* за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 27.07.2022
Суд оставил в силе штраф Моргенштерну* за пропаганду наркотиков
Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф рэперу Алишеру Моргенштерну* в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:49
2022-07-27T13:49
2022-07-27T13:49
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шоу-бизнес
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф рэперу Алишеру Моргенштерну* в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Набережночелнинский городской суд призвал артиста к ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ за демонстрацию татуировки в виде куста каннабиса. Зашита рэпера обжаловала данное решение.Как сообщал суд, в ряде видеоклипов Моргенштерна* на YouTube "крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля, в виде татуировки на груди исполнителя", что на фоне атрибутов роскошной жизни, показанных в клипах, может формировать у зрителя ассоциативные связи между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха. Просмотр такого видеоряда "побуждает интерес к культивированию наркосодержащих растений и употреблению наркотиков, установила инстанция".Моргенштерн* уже привлекался к ответственности: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220702/morgenshtern-1799730898.html
https://ria.ru/20220713/inoagent-1802247872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Суд оставил в силе штраф Моргенштерну* за пропаганду наркотиков
Суд в Татарстане оставил в силе штраф Моргенштерну* за пропаганду наркотиков
КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф рэперу Алишеру Моргенштерну* в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Набережночелнинский городской суд призвал артиста к ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ за демонстрацию татуировки в виде куста каннабиса. Зашита рэпера обжаловала данное решение.
"Постановление Набережночелнинского городского суда оставить без изменения, жалобу защитника – без удовлетворения", – огласил решение судья.
Как сообщал суд, в ряде видеоклипов Моргенштерна* на YouTube "крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля, в виде татуировки на груди исполнителя", что на фоне атрибутов роскошной жизни, показанных в клипах, может формировать у зрителя ассоциативные связи между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха. Просмотр такого видеоряда "побуждает интерес к культивированию наркосодержащих растений и употреблению наркотиков, установила инстанция".
Моргенштерн* уже привлекался
к ответственности: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента