https://ria.ru/20220727/morgenshtern-1805294175.html

Суд оставил в силе штраф Моргенштерну* за пропаганду наркотиков

Суд оставил в силе штраф Моргенштерну* за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 27.07.2022

Суд оставил в силе штраф Моргенштерну* за пропаганду наркотиков

Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф рэперу Алишеру Моргенштерну* в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:49

2022-07-27T13:49

2022-07-27T13:49

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф рэперу Алишеру Моргенштерну* в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Набережночелнинский городской суд призвал артиста к ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ за демонстрацию татуировки в виде куста каннабиса. Зашита рэпера обжаловала данное решение.Как сообщал суд, в ряде видеоклипов Моргенштерна* на YouTube "крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля, в виде татуировки на груди исполнителя", что на фоне атрибутов роскошной жизни, показанных в клипах, может формировать у зрителя ассоциативные связи между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха. Просмотр такого видеоряда "побуждает интерес к культивированию наркосодержащих растений и употреблению наркотиков, установила инстанция".Моргенштерн* уже привлекался к ответственности: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220702/morgenshtern-1799730898.html

https://ria.ru/20220713/inoagent-1802247872.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)