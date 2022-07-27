Назван решающий момент для Европы
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики Европы
ПХГ "Йемгум" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала сократить потребление газа в государствах блока, при этом в данном вопросе уже проявилась фрагментация: страны Южной Европы продемонстрировали нежелание добровольно сокращать потребление, а Польша вовсе выступила против.
"Для Европы решающий момент настанет зимой. Потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии", - пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
"Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран", - указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Ранее министры энергетики стран блока согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.
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