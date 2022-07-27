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Назван решающий момент для Европы - РИА Новости, 27.07.2022
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Назван решающий момент для Европы
Назван решающий момент для Европы - РИА Новости, 27.07.2022
Назван решающий момент для Европы
Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:36
2022-07-27T05:36
в мире
европа
украина
россия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan."Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство", - отмечается в материале.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала сократить потребление газа в государствах блока, при этом в данном вопросе уже проявилась фрагментация: страны Южной Европы продемонстрировали нежелание добровольно сокращать потребление, а Польша вовсе выступила против."Для Европы решающий момент настанет зимой. Потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии", - пишет автор.При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор."Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран", - указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.Ранее министры энергетики стран блока согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220727/podschety-1805217748.html
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в мире, европа, украина, россия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
05:36 27.07.2022
 
Назван решающий момент для Европы

Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики Европы

© Фото : ПАО "Газпром"ПХГ "Йемгум" в Германии
ПХГ Йемгум в Германии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : ПАО "Газпром"
ПХГ "Йемгум" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
"Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство", - отмечается в материале.
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02:13
СМИ: ЕК не показала дипломатам подсчеты, подтверждающие прогнозы по газу
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала сократить потребление газа в государствах блока, при этом в данном вопросе уже проявилась фрагментация: страны Южной Европы продемонстрировали нежелание добровольно сокращать потребление, а Польша вовсе выступила против.
"Для Европы решающий момент настанет зимой. Потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии", - пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
"Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран", - указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Ранее министры энергетики стран блока согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреЕвропаУкраинаРоссияЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен
 
 
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