https://ria.ru/20220727/mks-1805268239.html

JAXA не получало уведомлений о выходе России из проекта МКС

JAXA не получало уведомлений о выходе России из проекта МКС - РИА Новости, 27.07.2022

JAXA не получало уведомлений о выходе России из проекта МКС

Японское аэрокосмическое агентство JAXA не получало от России уведомлений о ее выходе из проекта МКС, сообщил представитель агентства РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:30

2022-07-27T11:30

2022-07-27T11:40

космос - риа наука

юрий борисов (вице-премьер)

россия

япония

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

японское агентство аэрокосмических исследований

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576107709_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_e3484c9ec2e4b8cb34648477e9b61860.jpg

ТОКИО, 27 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Японское аэрокосмическое агентство JAXA не получало от России уведомлений о ее выходе из проекта МКС, сообщил представитель агентства РИА Новости."Японское аэрокосмическое агентство JAXA знает из СМИ о решении России выйти из проекта МКС, однако к настоящему времени уведомлений от России не было, также не было их и Соединенных Штатов, поэтому не можем прокомментировать это. Что касается влияния на работу Международной космической станции, то в случае выхода из проекта необходимо подать извещение за год, а после этого для сохранения и продолжения проекта МКС в целом необходимо провести обсуждения, на которых будет достигнуто согласие относительно условий выхода", - сообщил собеседник агентства.Он также ответил, что так как до сих пор не были указаны конкретные сроки выхода России из проекта МКС после 2024 года и от России не поступало извещений на этот счет, JAXA затрудняется прокомментировать влияние этого решения на дальнейшую работу станции. "JAXA и впредь будет прилагать усилия для стабильной работы станции в тесном сотрудничестве с международными партнерами на основе Соглашения о сотрудничестве на космической станции", - сообщил представитель JAXA.Ранее представитель правительства Японии заявил, что его стана внимательно следит за ситуацией в связи с решением России о выходе из проекта МКС.Во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.Как отмечал генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев, строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный корабль.

https://ria.ru/20220726/mask-1805185792.html

https://ria.ru/20220716/ross-1802888627.html

https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), россия, япония, роскосмос, международная космическая станция (мкс), японское агентство аэрокосмических исследований