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JAXA не получало уведомлений о выходе России из проекта МКС - РИА Новости, 27.07.2022
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JAXA не получало уведомлений о выходе России из проекта МКС
JAXA не получало уведомлений о выходе России из проекта МКС - РИА Новости, 27.07.2022
JAXA не получало уведомлений о выходе России из проекта МКС
Японское аэрокосмическое агентство JAXA не получало от России уведомлений о ее выходе из проекта МКС, сообщил представитель агентства РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:30
2022-07-27T11:40
космос - риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
россия
япония
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
японское агентство аэрокосмических исследований
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ТОКИО, 27 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Японское аэрокосмическое агентство JAXA не получало от России уведомлений о ее выходе из проекта МКС, сообщил представитель агентства РИА Новости."Японское аэрокосмическое агентство JAXA знает из СМИ о решении России выйти из проекта МКС, однако к настоящему времени уведомлений от России не было, также не было их и Соединенных Штатов, поэтому не можем прокомментировать это. Что касается влияния на работу Международной космической станции, то в случае выхода из проекта необходимо подать извещение за год, а после этого для сохранения и продолжения проекта МКС в целом необходимо провести обсуждения, на которых будет достигнуто согласие относительно условий выхода", - сообщил собеседник агентства.Он также ответил, что так как до сих пор не были указаны конкретные сроки выхода России из проекта МКС после 2024 года и от России не поступало извещений на этот счет, JAXA затрудняется прокомментировать влияние этого решения на дальнейшую работу станции. "JAXA и впредь будет прилагать усилия для стабильной работы станции в тесном сотрудничестве с международными партнерами на основе Соглашения о сотрудничестве на космической станции", - сообщил представитель JAXA.Ранее представитель правительства Японии заявил, что его стана внимательно следит за ситуацией в связи с решением России о выходе из проекта МКС.Во вторник новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.Как отмечал генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев, строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный корабль.
https://ria.ru/20220726/mask-1805185792.html
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космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), россия, япония, роскосмос, международная космическая станция (мкс), японское агентство аэрокосмических исследований
11:30 27.07.2022 (обновлено: 11:40 27.07.2022)
 
JAXA не получало уведомлений о выходе России из проекта МКС

Японское космическое агентство не получало уведомлений о выходе России из проекта МКС

© NASA / JAXAЯпонский экспериментальный модуль "Кибо" МКС
Японский экспериментальный модуль Кибо МКС - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© NASA / JAXA
Японский экспериментальный модуль "Кибо" МКС. Архивное фото
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ТОКИО, 27 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Японское аэрокосмическое агентство JAXA не получало от России уведомлений о ее выходе из проекта МКС, сообщил представитель агентства РИА Новости.
"Японское аэрокосмическое агентство JAXA знает из СМИ о решении России выйти из проекта МКС, однако к настоящему времени уведомлений от России не было, также не было их и Соединенных Штатов, поэтому не можем прокомментировать это. Что касается влияния на работу Международной космической станции, то в случае выхода из проекта необходимо подать извещение за год, а после этого для сохранения и продолжения проекта МКС в целом необходимо провести обсуждения, на которых будет достигнуто согласие относительно условий выхода", - сообщил собеседник агентства.
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Он также ответил, что так как до сих пор не были указаны конкретные сроки выхода России из проекта МКС после 2024 года и от России не поступало извещений на этот счет, JAXA затрудняется прокомментировать влияние этого решения на дальнейшую работу станции.
"JAXA и впредь будет прилагать усилия для стабильной работы станции в тесном сотрудничестве с международными партнерами на основе Соглашения о сотрудничестве на космической станции", - сообщил представитель JAXA.
Ранее представитель правительства Японии заявил, что его стана внимательно следит за ситуацией в связи с решением России о выходе из проекта МКС.
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Как отмечал генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев, строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне, у нее может появиться "приписанный" к ней лунный корабль.
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Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияЯпонияРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Японское агентство аэрокосмических исследований
 
 
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