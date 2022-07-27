https://ria.ru/20220727/mir-1805235698.html

В Иране активируют платежную систему "Мир"

В Иране активируют платежную систему "Мир" - РИА Новости, 27.07.2022

В Иране активируют платежную систему "Мир"

В Иране в скором времени будет запущена российская платежная система "Мир", договоренности на этот счет есть, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:10

2022-07-27T09:10

2022-07-27T10:29

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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. В Иране в скором времени будет запущена российская платежная система "Мир", договоренности на этот счет есть, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари."Я думаю, что эта платежная система ("Мир") скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю можно ли пользоваться ей в Иране, или нет, но соглашение на этот счет есть", - сказал Сафари.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/vyplaty-1805008189.html

иран

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, новости - туризм