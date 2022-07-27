https://ria.ru/20220727/mir-1805235698.html
В Иране активируют платежную систему "Мир"
В Иране активируют платежную систему "Мир" - РИА Новости, 27.07.2022
В Иране активируют платежную систему "Мир"
В Иране в скором времени будет запущена российская платежная система "Мир", договоренности на этот счет есть, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:10
2022-07-27T09:10
2022-07-27T10:29
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. В Иране в скором времени будет запущена российская платежная система "Мир", договоренности на этот счет есть, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари."Я думаю, что эта платежная система ("Мир") скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю можно ли пользоваться ей в Иране, или нет, но соглашение на этот счет есть", - сказал Сафари.Читайте полный текст интервью >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/vyplaty-1805008189.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, новости - туризм
09:10 27.07.2022 (обновлено: 10:29 27.07.2022)
В Иране активируют платежную систему "Мир"
Замглавы иранского МИД Сафари: в Иране скоро активируют платежную систему "Мир"