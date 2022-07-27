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В Иране активируют платежную систему "Мир" - РИА Новости, 27.07.2022
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Туризм
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В Иране активируют платежную систему "Мир"
В Иране активируют платежную систему "Мир" - РИА Новости, 27.07.2022
В Иране активируют платежную систему "Мир"
В Иране в скором времени будет запущена российская платежная система "Мир", договоренности на этот счет есть, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:10
2022-07-27T10:29
в мире
иран
туризм
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. В Иране в скором времени будет запущена российская платежная система "Мир", договоренности на этот счет есть, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари."Я думаю, что эта платежная система ("Мир") скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю можно ли пользоваться ей в Иране, или нет, но соглашение на этот счет есть", - сказал Сафари.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, иран, новости - туризм
09:10 27.07.2022 (обновлено: 10:29 27.07.2022)
 
В Иране активируют платежную систему "Мир"

Замглавы иранского МИД Сафари: в Иране скоро активируют платежную систему "Мир"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Карта платежной системы "Мир" . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. В Иране в скором времени будет запущена российская платежная система "Мир", договоренности на этот счет есть, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
"Я думаю, что эта платежная система ("Мир") скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю можно ли пользоваться ей в Иране, или нет, но соглашение на этот счет есть", - сказал Сафари.
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 12:53В России
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