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Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore - РИА Новости, 27.07.2022
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Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore
Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore - РИА Новости, 27.07.2022
Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore
Минцифры опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений для обязательного размещения в российском магазине мобильных... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:25
2022-07-27T13:25
общество
россия
технологии
google
google android
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минцифры опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений для обязательного размещения в российском магазине мобильных приложений RuStore, пока их всего четыре - "Госуслуги", "Госуслуги Авто", "Госуслуги Культура", "Госуслуги. Решаем вместе", сообщает пресс-служба ведомства.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет покупки приложений в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android."Минцифры России опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений. Предполагается, что они будут в обязательном порядке размещены в отечественном магазине приложений RuStore. На данный момент в списке 4 приложения: Госуслуги, Госуслуги Авто, Госуслуги Культура, Госуслуги. Решаем вместе", - говорится в сообщении.Уточняется, что в дальнейшем перечень обязательных к размещению приложений планируется расширять по согласованию с бизнесом и ведомствами. "Устанавливать такое приложение на смартфон или нет - личный выбор каждого пользователя. Утверждение предусмотренного проектом приказа перечня не препятствует размещению иных приложений в магазине приложений", - уточнили в Минцифры.
https://ria.ru/20220714/rustore-1802367146.html
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общество, россия, технологии, google, google android, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
13:25 27.07.2022
 
Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore

Минцифры определило сервисы Госуслуг социально значимыми для размещения в RuStore

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минцифры опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений для обязательного размещения в российском магазине мобильных приложений RuStore, пока их всего четыре - "Госуслуги", "Госуслуги Авто", "Госуслуги Культура", "Госуслуги. Решаем вместе", сообщает пресс-служба ведомства.
В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет покупки приложений в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 11:27Наука
Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore
"Минцифры России опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений. Предполагается, что они будут в обязательном порядке размещены в отечественном магазине приложений RuStore. На данный момент в списке 4 приложения: Госуслуги, Госуслуги Авто, Госуслуги Культура, Госуслуги. Решаем вместе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в дальнейшем перечень обязательных к размещению приложений планируется расширять по согласованию с бизнесом и ведомствами. "Устанавливать такое приложение на смартфон или нет - личный выбор каждого пользователя. Утверждение предусмотренного проектом приказа перечня не препятствует размещению иных приложений в магазине приложений", - уточнили в Минцифры.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 13:34
На "Госуслугах" появился новый способ оплаты
 
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