https://ria.ru/20220727/mintsifry-1805311380.html
Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore
Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore - РИА Новости, 27.07.2022
Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore
Минцифры опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений для обязательного размещения в российском магазине мобильных... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:25
2022-07-27T13:25
2022-07-27T13:25
общество
россия
технологии
google
google android
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минцифры опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений для обязательного размещения в российском магазине мобильных приложений RuStore, пока их всего четыре - "Госуслуги", "Госуслуги Авто", "Госуслуги Культура", "Госуслуги. Решаем вместе", сообщает пресс-служба ведомства.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет покупки приложений в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android."Минцифры России опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений. Предполагается, что они будут в обязательном порядке размещены в отечественном магазине приложений RuStore. На данный момент в списке 4 приложения: Госуслуги, Госуслуги Авто, Госуслуги Культура, Госуслуги. Решаем вместе", - говорится в сообщении.Уточняется, что в дальнейшем перечень обязательных к размещению приложений планируется расширять по согласованию с бизнесом и ведомствами. "Устанавливать такое приложение на смартфон или нет - личный выбор каждого пользователя. Утверждение предусмотренного проектом приказа перечня не препятствует размещению иных приложений в магазине приложений", - уточнили в Минцифры.
https://ria.ru/20220714/rustore-1802367146.html
https://ria.ru/20220718/gosuslugi-1803197774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, технологии, google, google android, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore
Минцифры определило сервисы Госуслуг социально значимыми для размещения в RuStore