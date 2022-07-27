https://ria.ru/20220727/mintsifry-1805311380.html

Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore

Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore - РИА Новости, 27.07.2022

Минцифры определило социально значимые приложения для размещения в RuStore

Минцифры опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений для обязательного размещения в российском магазине мобильных... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:25

2022-07-27T13:25

2022-07-27T13:25

общество

россия

технологии

google

google android

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минцифры опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений для обязательного размещения в российском магазине мобильных приложений RuStore, пока их всего четыре - "Госуслуги", "Госуслуги Авто", "Госуслуги Культура", "Госуслуги. Решаем вместе", сообщает пресс-служба ведомства.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет покупки приложений в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android."Минцифры России опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений. Предполагается, что они будут в обязательном порядке размещены в отечественном магазине приложений RuStore. На данный момент в списке 4 приложения: Госуслуги, Госуслуги Авто, Госуслуги Культура, Госуслуги. Решаем вместе", - говорится в сообщении.Уточняется, что в дальнейшем перечень обязательных к размещению приложений планируется расширять по согласованию с бизнесом и ведомствами. "Устанавливать такое приложение на смартфон или нет - личный выбор каждого пользователя. Утверждение предусмотренного проектом приказа перечня не препятствует размещению иных приложений в магазине приложений", - уточнили в Минцифры.

https://ria.ru/20220714/rustore-1802367146.html

https://ria.ru/20220718/gosuslugi-1803197774.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, технологии, google, google android, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)